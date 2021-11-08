實價登錄成炒房工具？ 內政部籲民眾檢舉不法
近來頻傳不肖業者以不實申報實價登錄手法墊高房價、實價登錄反成炒房工具情事，內政部今（8）日表示，為嚴格遏止不實申報炒作行為，將聯合縣市政府加強建案申報交易資訊稽查，對於違規案件按次處罰，最重可罰100萬元，並依法將不實申報人移送檢調偵辦。
內政部呼籲業者，務必依法按實申報，若民眾疑有申報不實案件，也請主動向縣市政府檢舉，共同維護實價登錄的正確。
內政部指出，為防範實價登錄不實申報情形發生，縣市政府在公開成交案件資訊前，均會篩選去除顯著異於市價或特殊案件資訊，並進行稽查；此外，在今年7月1日上路的實價登錄新制，已特別增訂查核權及加重申報不實處罰規定，以遏止不實申報炒作。
內政部強調，依新修正的平均地權條例第81條之2規定，如有實價登錄申報價格不實情形，可按交易戶數每戶最高處罰15萬元；經處罰2次仍未改正，可加重處罰至100萬元，另申報人亦將依刑法第214條使公務員登載不實罪移送檢調偵辦。
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