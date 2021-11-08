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儒鴻10月營收強彈23.6% 第四季營運將倒吃甘蔗

經濟日報 / 記者曾仁凱／台北即時報導

紡織股王儒鴻（1476）今天公告10月營收25.34億元，年減19%，但比9月強彈23.6%，終結營收連二跌。接下來隨越南疫情管制逐漸解禁，工廠恢復正常生產，法人看好儒鴻第4季營運可望倒吃甘蔗。

儒鴻上周剛公布第3季財報，單季稅後純益9.62億元，比去年同期縮水23.1%，較今年第2季衰退36.8%，主要受到上季越南疫情爆發，越南工廠被迫停產或減產影響，造成整條紡織供應鏈大亂。

不過累積儒鴻今年前十月營收285.99億元，年增率高達三成。前三季稅後純益38.45億元，也比去年同期大幅成長44.6%，全年營運已立於不敗。換算儒鴻前三季每股純益已達14.02元，直逼去年全年每股獲利15.51元，全年獲利可望挑戰2015年寫下的每股獲利歷史新高15.99元。

儒鴻發言人羅仁傑形容，越南疫情管制就像高速公路的閘道口，如果車多（確診人數升），紅燈秒數就會長一些；如果車少，就會亮綠燈。現在因為確診人數還沒有歸零，管制沒辦法完全解除，工廠還沒辦法馬上達到100%的復工率，不過整體情況已大幅改善。

羅仁傑表示，這次越南疫情，客戶都理解，並沒有砍單、只是遞延，接下來隨著越南產能漸漸恢復，原本第3季是紡織業的傳統旺季，今年旺季效應可望遞延到第4季、甚至明年第1季。儒鴻明天將召開線上法說會，對於今年底及明年的景氣展望，可望有更進一步說明。

而受惠越南疫情解封的樂觀預期，儒鴻今天股價大漲15元、終場收在620元，追平7月越南疫情爆發以來的近四個月股價高點。

越南 儒鴻

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