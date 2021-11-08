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Lalamove雙11優惠大禮包 祭1元下單、抽iPhone13 Pro

經濟日報 / 記者楊文琪／即時報導
Lalamove祭雙11優惠大禮包 1元下單、抽iPhone13 Pro, Dyson V12吸塵器、Switch OLED，送11%高額儲值回饋。 圖/Lalamove提供
Lalamove祭雙11優惠大禮包 1元下單、抽iPhone13 Pro, Dyson V12吸塵器、Switch OLED，送11%高額儲值回饋。 圖/Lalamove提供

迎戰雙11購物節，即時物流媒合平台Lalamove即日起推出雙11優惠大禮包，內含三項大禮。即日起至11月23日不限新舊用戶，打開Lalamove app一鍵下單達到指定任務即可參加抽獎活動，iPhone13 Pro、Dyson V12吸塵器、Switch OLED等大禮任你抽；11月11日當日輸入快閃優惠碼LA1111，台中、台南、高雄地區新用戶不限車型，當天使用優惠碼下單只要1元起(限一次使用)；更加碼推高額儲值優惠，即日起至11月12日於Lalamove儲值2,000元，即享超值11%回饋。

疫情期間中小企業受創嚴重，許多企業開始將線下通路轉往網路電商，更需即時又有彈性的物流業者配合。面對雙11與年末購物物流大檔，Lalamove專攻零售、電商等中小型企業的物流需求，提供快速出貨，倉儲或門市間補調貨、電商統倉入倉等使用情境深受好評，用戶回饋平均4.9顆星，推升企業用戶數增長近五成，整體業績較去年同期成長九成。

以Lalamove合作電商用戶分享，其使用3.5噸貨車進行統倉配送，並免費加選升降尾門服務，可以輕鬆地讓貨品板上板下，不需耗費人力搬運，簡單方便又更省成本。在物流容易塞車的雙11大檔，Lalamove整合機車、貨車等多樣化車型，具備高度彈性、24小時隨叫隨送的服務特色，積極協助中小企業用最低的物流成本重回市場。企業可選擇把物流獨立外包給Lalamove，也可和自有車隊或其他貨運業者搭配使用，替企業找到最佳物流解決方案。

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