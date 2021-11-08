全台這裡公園宅最珍稀 房仲：寸草寸金

都會區到處水泥森林，公園綠地是稀有資源，台灣房屋集團統計營建署資料，總計全國逾48萬公頃的都市計畫區，僅2.23%闢為公園綠地，有五個縣市占比低於1%，其中居末的新北市僅占全市都計區0.66%，綠地的珍稀程度堪稱「寸草寸金」。

至於綠地占較高的，高雄以6.42%榮登全台最綠城市，澎湖縣6.2%居次，第三名為彰化縣4.96%，新竹市、台中市各以4.91%、4.03%分居四、五名

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐分析，新北市都市計畫面積逾12萬公頃，為全台第一，因此稀釋了公園綠地的比例。

另外，新北市發展快速，為因應人口與產業擴張，許多原規劃公園綠地的土地便轉作他用，例如永和有五處公園都改為學校、公家機關或住宅用地，以致花園城市變成綠地稀缺的「荒園城市」。

以工業發展著稱的高雄市，公園綠地占比為全台最高，張旭嵐表示，高雄近年以水與綠作為城市建設主軸，積極進行綠美化，特別是墓地變綠地的成效突出，自縣市合併以來，全市變身為公園的墓地超過15處，總面積逾70公頃，大幅增加了都會的綠地面積。

張旭嵐指出，公園綠地具有休閒娛樂、淨化空氣、調節氣候、吸收碳排放、維護物種生態等多元機能，不僅是打造宜居城市的重要指標，也是緩和全球暖化的前瞻性建設，因此《都市計畫法》規定，除特殊情形外，都市計畫區的公園綠地面積不得少於10%。

不過目前沒有任何縣市達標，公園綠地因此顯得彌足珍貴，也讓周邊住宅享有高品質居住環境，值性亦較一般物件突出。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中指出，擁抱大片公園綠地的成熟市中心區段，房價多要價不斐，如台北市的大安森林公園、新北市的中和四號公園、新竹市東區的八大學區，都是當地的房價領頭羊，消費者須有相當財力才有望進住。