智崴搶當全球宇宙人 早盤一度攻漲停

智崴（5263）搭上元宇宙題材，今（8）日股價衝高，開盤就直奔漲停，來到每股131.00元，上漲11.50元。隨著全球疫苗持續施打，觀光商機猛爆型復甦，該公司預估，未來五年平均營收至少成長三成。

臉書（現改名Meta）轉型元宇宙領域，近期元宇宙相關商機掀起熱潮，智崴董事長歐陽志宏表示，自從臉書喊出元宇宙後，近期不少客戶詢問起元宇宙相關的體感設備，例如小型體感個人化產品搭配虛擬實境（VR）裝置的賽車、熱氣球遊戲。

歐陽志宏指出，元宇宙是對應新形態內容產業，可以更沈浸式，且要對應到現實世界，智崴主要做體感設備，搭配VR「就似探索元宇宙的太空船」。他也表示，智崴今年在全球各地的客戶，已有23座到24座的飛行劇院開幕，如果全球疫情沒有再變化，明年公司營運可望回到2019年的高檔水準。

歐陽志宏指出，隨著疫情趨緩，智崴今年4月起在越南、哈薩克、中國、日本、丹麥、美國、英國的飛行劇院及大型體感遊樂設備就已紛紛開幕，他強調「實體遊樂產業從未有過一年產值衰退超過10%的經驗」，但過去兩年受到疫情，每年都衰退達50%，今年已經開始逐步復甦。

據悉，並受原物料漲價影響，該公司今年中起新接訂單報價均調漲10%，維持毛利率穩定。