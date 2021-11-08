麗豐-KY 10月合併營收5.65億元 年增28.25％

麗豐-KY（4137）公布10月合併營收5.65億元，年增28.25％，累計今年前十月合併營收43.31億元、年增42.22％。

麗豐表示，受惠於疫情趨緩帶動美容事業營運回溫，不僅實體通路消費穩定恢復中，電商通路購物節活動前哨戰的催動下，旗下四大品牌｢克麗緹娜｣、｢RnD璦緹｣、｢雅樸麗德｣、｢新美力｣之各項重點產品出貨暢旺，齊步貢獻10月營收站穩人民幣1億元以上。

由於10月營收表現亮眼，麗豐表示，這也為今年第4季營運打下強心針，今年整體營運有望逐季增溫，且有信心遞出單季獲利今年高峰的優異成績。

麗豐董事長陳碧華表示，全球美容保養市場規模急速放大，麗豐集團目前「克麗緹娜」品牌，在全球總加盟店數已達4,966家，且以「美」所環繞的聯合艦隊，「RnD璦緹」美甲美睫、「雅樸麗德」醫美及抗衰診所、「新美力」電商平台等，皆已針對不同年齡的客層群，積極與日本、瑞士、兩岸三地的生物科技團隊合作開發，運用創新科技開發各種抗衰逆齡等優質美容保養品。

此外，集團至今更擴大產品面向，範圍涵蓋以｢全齡、健康｣為導向，積極引進｢水、微生態、再生醫學｣等多元化產品線，期能從美麗走向健康，在顏值經濟持續當道的環境下，集團以穩紮穩打之基礎做更精準的品牌行銷，運用集團多年致力打造的｢品牌+產品+通路｣之經營量能，強調相輔相成、三效合一，有信心挹注營運並推升集團營運再創高峰。