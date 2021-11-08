快訊

新購EMU900型「最美區間車」今傳漏水 台鐵證實：檢修中

台積電遇到對手了！這二間公司薪水力壓護國神山

麗豐-KY 10月合併營收5.65億元 年增28.25％

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導

麗豐-KY（4137）公布10月合併營收5.65億元，年增28.25％，累計今年前十月合併營收43.31億元、年增42.22％。

麗豐表示，受惠於疫情趨緩帶動美容事業營運回溫，不僅實體通路消費穩定恢復中，電商通路購物節活動前哨戰的催動下，旗下四大品牌｢克麗緹娜｣、｢RnD璦緹｣、｢雅樸麗德｣、｢新美力｣之各項重點產品出貨暢旺，齊步貢獻10月營收站穩人民幣1億元以上。

由於10月營收表現亮眼，麗豐表示，這也為今年第4季營運打下強心針，今年整體營運有望逐季增溫，且有信心遞出單季獲利今年高峰的優異成績。

麗豐董事長陳碧華表示，全球美容保養市場規模急速放大，麗豐集團目前「克麗緹娜」品牌，在全球總加盟店數已達4,966家，且以「美」所環繞的聯合艦隊，「RnD璦緹」美甲美睫、「雅樸麗德」醫美及抗衰診所、「新美力」電商平台等，皆已針對不同年齡的客層群，積極與日本、瑞士、兩岸三地的生物科技團隊合作開發，運用創新科技開發各種抗衰逆齡等優質美容保養品。

此外，集團至今更擴大產品面向，範圍涵蓋以｢全齡、健康｣為導向，積極引進｢水、微生態、再生醫學｣等多元化產品線，期能從美麗走向健康，在顏值經濟持續當道的環境下，集團以穩紮穩打之基礎做更精準的品牌行銷，運用集團多年致力打造的｢品牌+產品+通路｣之經營量能，強調相輔相成、三效合一，有信心挹注營運並推升集團營運再創高峰。

麗豐 營收

延伸閱讀

其陽 Q3獲利跳增4.3倍

廣閎科上櫃案 10日審議

全民權證／聯詠 選逾兩個月

其陽Q3 EPS 0.27元 11月業績將回溫

相關新聞

全台最綠城市是它！新北墊底淪「荒園城市」

台灣的公園綠地竟比日本製造的壓縮機還要稀少！全台都市計畫區的已開闢公園綠地，佔比只有2.23%，其中高雄市以6.42%榮...

全台這裡公園宅最珍稀 房仲：寸草寸金

都會區到處水泥森林，公園綠地是稀有資源，台灣房屋集團統計營建署資料，總計全國逾48萬公頃的都市計畫區，僅2.23%闢為公...

智崴搶當全球宇宙人 早盤一度攻漲停

智崴（5263）搭上元宇宙題材，今（8）日股價衝高，開盤就直奔漲停，來到每股131.00元，上漲11.50元。隨著全球疫...

麗豐-KY 10月合併營收5.65億元 年增28.25％

麗豐-KY（4137）公布10月合併營收5.65億元，年增28.25％，累計今年前十月合併營收43.31億元、年增42....

晨暉10月合併營收3,875萬元 年增27%

保健食品廠晨暉（1271）今（8）日公告10月營收3,875萬元，相較去年同期成長27.34％；累計1-10月營收3.1...

中環處分長榮 處分損失1,140萬

貨櫃股近期股價持續反彈，長榮第3季財報交出好成績，今（8）日股價開高，中環（2323）最新公告，在10月19日到11月5...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。