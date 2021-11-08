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晨暉10月合併營收3,875萬元 年增27%

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導

保健食品廠晨暉（1271）今（8）日公告10月營收3,875萬元，相較去年同期成長27.34％；累計1-10月營收3.14億元，較去年同期成長16.67％。

晨暉表示，大紅麴及益生菌持續穩定出貨，目前在手訂單能見度高，近期也與現有品牌客戶攜手強化廣告行銷力道，提高消費者對品牌的黏著度，預期全年之整體營運將可維持穩定成長。

晨暉表示，該公司擁有獨家固態發酵技術，開發出不含有莫那可林K（Monacolin K）及其副作用風險的全新ANKASCIN 568-R紅麴原料，更因此榮獲美國FDA新膳食成分（New Dietary Ingredient, NDI）資格認證，是目前唯一可以在北美合法銷售的紅麴保健產品，亦陸續接獲北美客戶之紅麴原料訂單，為未來擴大海外市場版圖打下基礎。

展望後疫情時代，晨暉積極耕耘全球市場，近期將參與11月18-20日在越南舉辦的越南國際母嬰用品展(VIETBABY)，未來晨暉也會持續透過參展曝光旗下紅麴、益生菌產品，積極開發其他地區的市場通路及商業機會。

營收 越南

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