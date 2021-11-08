寧德時代淨利翻倍、迎大單 電動車ETF搶電池儲能先機

隨著全球電動車銷量持續增加，也帶動電池及相關原材料需求的大增，根據調研機構SNE Research預測，2022年至2023年全球恐怕會面臨動力電池供不應求的現象，2020至2030年間更以32%的年複合成長率快速成長；法人說，顯示電動車電池儲能產業長線投資深具潛力。

今年1至8月全球動力電池裝機量為162GWh，其中又以寧德時代市占率最大，達30.3%，展現其龍頭地位。今年第3季寧德時代更是繳出亮眼成績單，營收與淨利年增皆超過130%，且前三季業績衝刺快速，不管是營收還是淨利，其年成長也都翻倍，並帶動寧德時代股價走高，近一個月累計漲幅近20%，盤中市值一度超越工商銀行，僅次於貴州茅台。

近期市場傳出，寧德時代不僅接獲特斯拉45GWh的磷酸鐵鋰電池訂單，將用於明年銷售的Model 3、Model Y車款，更接獲美國電動汽車製造商Fisker的大單，雙方簽署電池供應協議，2023年至2025年間，將為Fisker旗下的Ocean SUV車款每年提供超過5GWh的電池。據招商銀行表示，寧德時代今年底產能預計超過150GWh，特斯拉與Fisker此兩筆訂單便拿下約三分之一的產能。

此外，中國電動車巨頭比亞迪也公布10月汽車銷售數據，新能源汽車銷量達8.1萬輛，年成長249％，同一時間燃油汽車銷量為8895輛，卻下跌63.72％，從新舊能源車的銷量消長，即可看出電動車是未來的大趨勢。在電動車需求快速增長的同時，許多企業也在緊鑼密鼓地加快布局電池板塊，例如，寧德時代在終端需求源源不絕下，入股澳洲鋰礦探勘公司—Global Lithium，同時積極洽談收購加拿大鋰礦商Millennial Lithium，以穩定電池上游的原物料資源。

另外，億緯鋰能宣布將在成都新建50GWh電池項目，今年更是多次大手筆投資，在鋰礦、鋰鹽、銅箔、隔膜等鋰電材料領域形成完整布局，據財報顯示，其前三季營收、淨利潤年成長也都翻倍。

國泰全球智能電動車ETF（00893）基金經理人游凱卉分析，10月底，中國國務院剛發布2030年前碳達峰行動方案，宣示要大力推廣新能源汽車，目標是至2030年，當年新增新能源、清潔能源動力的交通工具比例要達到40%左右，推估屆時年產可望突破千萬輛，加上全球有6成以上電池關鍵原料蘊藏於中國，顯示中國近10年間的電池及電動車產業發展可期。

游凱卉說，碳中和已成為全球主要國家的遠期發展目標，亦帶動電動車與鋰電池進入高速放量期，供給、需求大增之下，電動車、電池與儲能商機成為新能源賽道上的明日之星，投資人可及早卡位電動車相關ETF，一舉囊括電動車製造商、電池供應鏈的產業巨頭，或以定期定額布局，抓住電動車產業的黃金10年的長線商機。