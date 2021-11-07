小資、不婚女增加 桃園女性有房納稅能力不輸男

「女力崛起」，桃園市政府地方稅務局最近統計房屋稅發現，現有房屋稅課徵戶數、現值，仍以男性較高，但是女性持有房屋正逐年增加，該局今天上午表示，男女平權意識抬頭，女性經濟能力提升，小資女增多，具經濟能力的不婚女性增加，桃園女性近5年持有房屋占比逐年成長，女性自行購屋、年輕夫妻以妻子名義購屋增加，因而女性取得持有的房屋較新、折舊較少，房屋現值相對較高，納稅能力不輸男性。

市府地稅局表示，桃園市房屋持有人仍以男性較高，隨年齡增加，女性持有房屋占比上升，房屋稅課稅戶數，20至24歲男、女占比約6成8、3成3，與傳統「重男輕女」及財產傳子不傳女思維有關，但是女性中年以後，房稅課稅的性別差呈現距縮短或反差，45至49歲男、女占比約5成1、4成9，相差無幾，50至54歲男、女約4成9、5成1，女高於男，女性持有房屋較高。

根據六都房屋稅課徵戶數觀察，台北市男女占比為48.6%、51.4%，女高於男，新北市男女占比為49.98%、50.2%，女略多於男，其他4都均男高於女，桃園男略高於女、占比六都第3；若以課稅現值看，女性持有房屋占比，台北、新北市女高於男，其他4都男高於女，主要原因是北部繁榮、生活多元，女性經濟力提升。

桃園行政區分析男女性別呈「城鄉差異懸殊」，桃園、中壢都會區占比女高於男，平鎮、八德、龜山、龍潭、蘆竹及楊梅區占比男高於女，差距不到10%，偏鄉區男高於女，復興區男女占比約7成3、2成7，差距最大，其次是新屋、觀音區，偏鄉重男輕女觀念較深，顯示城鄉存在男女性別意識落差大、資源分配不均。