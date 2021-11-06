快訊

自購59.4萬劑AZ疫苗運抵台灣 效期只到月底

大肚健行與社造成果今登場 上千名民眾熱情參與

經濟日報 / 記者宋健生/台中即時報導
民眾排隊領取限量紀念毛巾、帽子及西瓜風口罩等宣導品。記者宋健生/攝影
民眾排隊領取限量紀念毛巾、帽子及西瓜風口罩等宣導品。記者宋健生/攝影

台中市大肚區公所今(6)日在萬里長城登山步道舉辦「2021活力大肚悠遊萬里健行暨節能減碳宣導活動」及區公所社造中心暨一區一特色成果展，吸引上千名民眾熱情參與。

天色未亮便有鄉親排隊領取限量紀念毛巾、帽子及西瓜風口罩等宣導品，在象徵「五鼓豐收．健康齊步走」儀式下，由文化局副局長曾能汀及大肚區長白峨嵋代表市長盧秀燕，帶領市民一起展開健行活動。

活動會場還安排山陽國小太鼓隊、大道國中管樂團及童軍旗隊、妍芸舞集肚皮舞團、表演藝人高閑至及安可彼得團體帶來精彩表演，並且展示區公所社造中心及社區營造點年度成果，帶給民眾難忘的活動體驗。

曾能汀表示，大肚區社造成果實體展結合健行活動，讓更多市民不僅能欣賞大肚山優美林相，眺望台中海線平原美景外，還能藉由社造成果展認識在地文化及區域特色發展。

曾能汀也邀請大家參加11月8日晚上的大肚區線上成果展開幕活動，分享文化特色與社區營造執行成果。

白峨嵋表示，萬里長城登山步道不只受到市民喜愛，外地山友更是慕名而來，尤其假日人潮洶湧，近年來已成為熱門步道。

市長盧秀燕上任以來，極為重視市民休閒相關建設，目前正辦理串聯瑞井登山步道及竹坑南寮登山步道工程，整建及優化登山步道相關設施，朝向完備的登山、親山步道旅遊目標邁進。

這次健行活動約有1,000名民眾熱情參與，台中市議員林汝洲、吳瓊華、張家銨及各級民意代表秘書、市政顧問、民政顧問、大肚區各里里長、社區理事長等也都到場，活動圓滿成功。

2021活力大肚悠遊萬里健行暨節能減碳宣導活動今天熱鬧登場。記者宋健生/攝影
2021活力大肚悠遊萬里健行暨節能減碳宣導活動今天熱鬧登場。記者宋健生/攝影

登山步道 萬里 社區營造

延伸閱讀

全台最大后里馬場今開園 爽玩一年免費入園

獲選全球8大新興旅遊目的地 盧秀燕：打造龍井為小希臘

補選對決！林靜儀點名藍營2人表態 盧秀燕拚觀光建設

台中電競嘉年華11月登場 盧秀燕打造電競酷城市

相關新聞

追思東元阿嬤 黃茂雄：家裡現在很和諧，黃育仁也很配合

「我們一家現在很和諧，育仁也很好、很配合，請大家不用擔心。」東元會長黃茂雄今天在「東元阿嬤」林明穱的追思會上，在長子黃育...

飛一趟賺一趟！華航長榮12月復飛倫敦 要搶回貨運市場大餅

全球疫情延燒快2年，航空客運市場也從蓬勃發展瞬間跌落谷底，但隨著全球疫苗施打率的提升，各國政府也陸續鬆綁防疫措施，調整防疫策略，改為和病毒共存，歐美航空客運市場也在復甦中，反觀國內邊境應仍嚴守，雖近日有微調鬆綁，但入境仍須居檢14天。但此時，華航與長榮卻宣布預計12月恢復台北至倫敦的航班，圖得除了是未來宣布解封後反彈的客運市場外，最重要的還是現階段飛一趟賺一趟的航空貨運。

「東元阿嬤」追思禮拜 黃茂雄、黃育仁父子互動甚佳

人稱「東元阿嬤」的林明穱辭世，享嵩壽103歲，今日在台北會幕堂追思禮拜，現場政商雲集。立法院長游錫堃、華南金控副董事長林...

才剛上完老謝節目 光洋科董座火速遭撤職

光洋科（1785）董事長馬堅勇意外遭到撤職，5日光洋科董事會決議，由玉璟有限公司法人代表王炯棻，接任光洋科董事長一職。

台南永康漲翻！大樓坐3望4、地坪30坪透天飆3000萬

近年台南永康房市熱呼呼，不過，在地房仲表示，當地建商現在已經不進場買地，都是外地建商在購地。

美歐關稅戰落幕 鋼鐵需求喊衝

美國與歐盟在G20峰會就鋼鐵懲罰性關稅達成諒解，全球鋼鐵貿易貨暢其流，有利國際鋼市產銷優化，將激勵市場需求。中鋼董事長翁...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。