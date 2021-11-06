大肚健行與社造成果今登場 上千名民眾熱情參與

台中市大肚區公所今(6)日在萬里長城登山步道舉辦「2021活力大肚悠遊萬里健行暨節能減碳宣導活動」及區公所社造中心暨一區一特色成果展，吸引上千名民眾熱情參與。

天色未亮便有鄉親排隊領取限量紀念毛巾、帽子及西瓜風口罩等宣導品，在象徵「五鼓豐收．健康齊步走」儀式下，由文化局副局長曾能汀及大肚區長白峨嵋代表市長盧秀燕，帶領市民一起展開健行活動。

活動會場還安排山陽國小太鼓隊、大道國中管樂團及童軍旗隊、妍芸舞集肚皮舞團、表演藝人高閑至及安可彼得團體帶來精彩表演，並且展示區公所社造中心及社區營造點年度成果，帶給民眾難忘的活動體驗。

曾能汀表示，大肚區社造成果實體展結合健行活動，讓更多市民不僅能欣賞大肚山優美林相，眺望台中海線平原美景外，還能藉由社造成果展認識在地文化及區域特色發展。

曾能汀也邀請大家參加11月8日晚上的大肚區線上成果展開幕活動，分享文化特色與社區營造執行成果。

白峨嵋表示，萬里長城登山步道不只受到市民喜愛，外地山友更是慕名而來，尤其假日人潮洶湧，近年來已成為熱門步道。

市長盧秀燕上任以來，極為重視市民休閒相關建設，目前正辦理串聯瑞井登山步道及竹坑南寮登山步道工程，整建及優化登山步道相關設施，朝向完備的登山、親山步道旅遊目標邁進。