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疫情趨緩國旅夯 寒舍集團旅展銷售報佳音

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北即時報導
ITF旅展第一天，寒舍集團攤位I 101湧進大批人潮搶購超值餐券與住宿券。寒舍提供
ITF旅展第一天，寒舍集團攤位I 101湧進大批人潮搶購超值餐券與住宿券。寒舍提供

疫情趨緩國旅夯，全台規模最大2021年ITF台北國際旅展昨天開跑，寒舍集團結算第一天的銷售概況比預期中亮眼，寒舍集團集結旗下台北喜來登大飯店、台北寒舍艾美酒店、寒舍艾麗酒店、礁溪寒沐酒店聯手參展，第一天現場業績達到1千萬元，今天再寫衝高，現場營收衝2千萬元，連續兩天今實體旅展突破3,000萬。

寒舍集團台北國際旅展結算第二天，買氣依舊滾滾，台北國際旅展進入第二天，適逢週末吸引許多人潮，寒舍現場旅展再加碼不限金額消費就送「房間升等」(礁溪寒沐不適用)或「紅酒兌換」好禮二選一，銷售金額再衝高。

擁有Buffet界兩大天王「十二廚」與「探索廚房」的寒舍集團，強大品牌力更吸引神秘百萬刷手搶購自助餐券，購入近2,500張餐券，創下單日單筆最高近400萬業績，其中以首次推出限定的「十二廚及探索廚房平假日自助下午餐聯合券」最為熱銷。

另外，國旅首選擁有特有美人湯的礁溪寒沐祭出純住宿、一泊一食、一泊二食、四人家庭房等多種住宿券，滿足各種旅遊需求，截自目前為止現場總計已賣出1,000組。

住宿券黑馬寒舍艾麗「精緻客房雙人一泊一食住宿券」下殺歷年來最低19折，只要3,699元，截至今日已狂銷300組。

台北喜來登針對親子族推出全新「吃飽睡」及「好禮二選一」住宿券3,999元起，入住可享親子社團爆紅的遊戲室或貴賓廳暢飲，都市旅行渡假首選。

寒舍集團表示，廣受饕客喜愛的Buffet雙雄十二廚與探索廚房也首度推出「自助下午餐聯合券」，主打下午茶華麗升級下午餐，CP值不輸午晚餐！每組4張4,600元，僅於實體旅展限定販售，昨天賣出600張以上。

寒舍集團也表示，如果擔心天氣不好或不想到現場人擠人的賓客，則可就近至台北喜來登、台北寒舍艾美、寒舍艾麗及礁溪寒沐四館的「寒舍旅展快閃櫃」，輕鬆購買票券，立即享用美食與入住五星飯店。

今年餐券依舊是賓客搶購重點，首日熱銷總冠軍商品為「台北喜來登十二廚自助餐券」。寒舍集團提供
今年餐券依舊是賓客搶購重點，首日熱銷總冠軍商品為「台北喜來登十二廚自助餐券」。寒舍集團提供
2021年ITF台北國際旅展昨天開跑，寒舍集團結算第一天的銷售概況比預期中亮眼。寒舍集團提供
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寒舍 住宿券

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