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才剛上完老謝節目 光洋科董座火速遭撤職

經濟日報 / 記者張剛瑋／即時報導

光洋科（1785）董事長馬堅勇意外遭到撤職，5日光洋科董事會決議，由玉璟有限公司法人代表王炯棻，接任光洋科董事長一職。

王炯棻也是榮剛材料科技（5009）及台灣鋼鐵的董事長。光洋科表示，期許新任董事長導正公司常規，落實公司治理，安定並凝聚員工同仁之向心力。

光洋科認為馬堅勇不適任原由為，馬堅勇未經董事會決議即私自同意延展新創環保科技公司之不動產買賣契約解約期限，且未向簽證會計師揭露前情，刻意欺瞞簽證會計師，毫無公司治理、法治觀念及誠信。

此舉不但違反光洋科公司核決程序，更造成光洋科公司無法解除買賣契約、無法沒收新創環保公司已付買賣價款及無法享有收回不動產之增值利益。

在光洋科110年第二、三季財報，有關新創環保公司之不動產買賣契約揭露事宜，也出現嚴重與買賣契約約定相左，明顯有虛偽隱匿。

上週馬堅勇才上謝金河的電視節目宣傳光洋科營運狀況，本周卻火速遭到撤換，跌破眾人眼鏡。外界猜測，本次先行撤換董事長，應是台鋼集團為了明年改選董監事提前布局。

光洋科 環保

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