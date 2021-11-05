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新竹喜來登「辦桌美食節」重現經典手路菜

經濟日報 / 記者李珣瑛／新竹即時報導
新竹喜來登將重現台灣傳統「辦桌」與台菜老師傅的經典手路菜。業者／提供
新竹喜來登將重現台灣傳統「辦桌」與台菜老師傅的經典手路菜。業者／提供

台灣餐飲文化中，早年在鄰里間常見的「辦桌」，除了是傳統台菜的外燴，更是串聯情誼的重要筵席，婚喪喜慶、彌月慶生邀請親友共襄盛舉、共享美食，桌席間串流著傳統台式美食與豐厚的人情滋味。新竹豐邑喜來登即日起至11月28日於盛宴自助餐廳舉辦「辦桌美食節」，喜好經典辦桌料理的饕客可以吃到飽

另外，飯店也於11月21日舉辦「作伙來呷辦桌宴」，由台菜老師傅─董清欽師傅親自操刀，每桌10人 1萬6,800元+10%，重現台灣傳統「辦桌」與經典手路菜，延續辦桌料理的傳統美味與慶祝的美好。

盛宴自助餐廳「辦桌美食節」邀請擁有超過40年台菜料理經驗的台菜老師傅─董清欽進行廚藝交流，將經典的辦桌台菜搬進五星餐桌，讓老饕們一嚐懷念已久的傳統古早味，重現辦桌料理的精髓─「台式佛跳牆」、「魷魚螺肉蒜」、「鯧魚芋頭米粉湯」、「金錢蝦餅」、「富貴筍絲蹄膀」等辦桌手路菜。「台式佛跳牆」選用老母雞、金華火腿以文火熬煮8小時製成香醇高湯，加入干貝、花膠、芋頭、栗子、香菇等澎派佐料，一盅盡享鮮美精華；傳承超過50年的台菜「炸金錢蝦餅」，以傳統台菜製作手法，將薄切的豬板油夾入蝦仁丁、荸薺，沾裹麵衣後油炸至金黃酥脆，入口滿是鮮甜酥香；「魷魚螺肉蒜」以老母雞燉煮的高湯加入乾魷魚、螺肉、爆香蒜苗及炸肉片、香菇等，重現辦桌筵席中不可或缺的經典菜餚。

「辦桌美食節」除了供應多達30道豐盛的辦桌美食吃到飽，另有多款古早味甜點讓用餐民眾一起重溫兒時回憶，包含「芋棗」、「芋泥球」、「黑糖粉粿」及「蘿蔔絲酥餅」等傳統台式甜食，與味蕾共享香甜美好的時光之旅；辦桌美食節期間更推出假日限定沿桌加菜，將由飯店主廚逐桌供應加菜料理。「辦桌美食節」活動期間，也可同時享有「紙本五倍券」專屬優惠，每滿1,000元可現抵1,500元，依此類推，搭配五倍券優惠還能輕鬆呷辦桌。

新竹喜來登「辦桌美食節」重現辦桌中不可或缺的經典菜餚「魷魚螺肉蒜」。業者／提供
新竹喜來登「辦桌美食節」重現辦桌中不可或缺的經典菜餚「魷魚螺肉蒜」。業者／提供
新竹喜來登盛宴自助餐廳「辦桌美食節」將經典的辦桌台菜搬進五星餐桌。業者／提供
新竹喜來登盛宴自助餐廳「辦桌美食節」將經典的辦桌台菜搬進五星餐桌。業者／提供

吃到飽 五倍券

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