長榮海運出手 斥資94億元進場買貨櫃

長榮海運（2603）今天召開董事會，因應市場狀況，調度子公司及轉投資公司船隊，強化各區域的航線布局；另外，將斥資3.38億美元，折算台幣94.78億元，訂造5.55萬個貨櫃(含20呎及40呎)。

長榮海運今天董事會後公告，配合新船陸續交付的營運需求，董事會通過新造貨櫃採購案，公告向東方、富華、新華昌三家造櫃廠訂購新櫃，共計購買5.55萬個貨櫃，其中包含20呎及40呎，總金額3.38億美元，明年中前陸續交櫃。

長榮海運今天召開重大訊息記者會，總經理謝惠全說明，長榮海運因應市場狀況，調度子公司及轉投資公司船隊，藉此強化各區域的航線布局。基於這項策略，子公司青標海運擬出售2艘2,800 TEU貨櫃船予關係人Italia Marittima S.p.A.(意大利海運公司)。

長榮海運除經營貨櫃航運本業，也持續拓展船務代理業務。長榮海運的子公司長榮亞洲公司擬向關係人長榮國際(巴拿馬)公司取得長榮日本公司100%股權，藉以深耕東亞地區船務代理業務，強化營運彈性，降低成本，進一步掌握市場脈動。