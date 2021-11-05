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騰輝前三季EPS 10.02元 賺逾一股本

經濟日報 / 記者鐘惠玲／即時報導

銅箔基板廠騰輝-KY（6672）於5日公告，第3季每股純益為3.22元，前三季已賺逾一個股本。

騰輝第3季合併營收為20.5億元，年成長78.8%，毛利率31%，較去年同期提升1個百分點，稅後盈餘2.3億元，年增188.8%，單季每股純益為3.22元。

騰輝累計前三季獲利7.08億元，每股純益達10.02元，賺逾一個股本，創下上市以來最佳成績。

騰輝今年至今獲利成長，主要來自於汽車LED頭燈滲透率提升，消費性電子等一般銅箔基板材料需求旺盛、軍工航天材料訂單大幅增加，及過往在鋁基板發展的布局於今年出現具體成長，開始進入非照明的新能源領域應用，如車載充電器、動力方向盤、電子引擎部分的渦輪增壓，及大型工具機等領域，帶動整體業績連續成長。

個股 銅箔基板 毛利率

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