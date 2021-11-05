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先買後付風潮 Atome挾資金優勢進軍台灣

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導

總部位於新加坡的先買後付服務商Atome，今（3）日宣布進軍台灣市場。Atome母公司Advance Intelligence Group在A、B、C三輪總共獲得1.35億美元融資，9月完成D輪融資4億美元，目前集團市值突破20億美元。渣打銀行也和Atome建立為期10年的戰略合作夥伴關係，挹注五億美元，助Atome搶佔先買後付市場市佔率，擴大商業合作夥伴和客戶群。

Atome表示，在台灣開始與30多個零售品牌合作，涵蓋時尚、生活、美妝、健康和健身，包括H&D東稻家居、VIVISPA、Celluver 瑟路費香氛、Motomono元物、LHS采玉生活館和Saneology山內學等。預計今年底前，將與美麗華百樂園、遠雄廣場（iFG Square）、統領廣場 TONLIN PLAZA、OSIM、True Yoga Fitness & Yoga Edition、OWNDAYS （直營門市）、Royal Elastics、Lobsang洛桑預防醫學集團、A'CHRON 一克拉SPA、NOVELSHIP、開課快手等商家合作，提供包括線上與實體通路的整合支付服務。

Atome台灣總經理洪偉洲表示，先買後付在全球引起風潮，這是一項更聰明、更好、更透明的購物與支付方式，對零售業和消費者來說是雙贏，看好先買後付可以在協助零售業復甦方面，扮演重要角色。

Atome目前在亞洲經營新加坡、中國大陸、馬來西亞、印尼等九個市場，在5,000家線上和實體零售商提供支付服務，主要涵蓋時尚、美妝、旅遊和生活類別。

零售業 新加坡

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