房市景氣大好！海悅10月營收6.34億 創歷史新高

不動產代銷產業海悅（2348）5日公告10月合併營收為新台幣6.34億元，創單月歷史新高，月增56.20％、年增66.90％，累計1-10月合併營收40.59億元，年增率為51.02％。

海悅表示，10月合併營收6.34億元，係全台房市隨著防疫規範持續放寬，在代銷建案平均每周來客人數回升至年初買氣旺盛的每周2,000人水準下，買氣回溫穩健挹注代銷業務成長，其中受益台北市《敦仰》、《帝璟苑》、《擎天森林》、新北市《宏普Garden Park》、《聯上澐朗》、桃園市《新潤君頤》、台中《浩瀚湖濱城》與台南市《桂田磐古2》、《允將海安》等重磅建案銷售持續開出紅盤，加上子公司悅大建設的鶯歌《微笑海悅》建案，本月按完工交屋法認列房地收入約1.97億元挹注所致。

海悅兩子公司－分別持股55％及70％股權的悅大建設及海研建築，推出的鶯歌《微笑海悅》與新莊《海悅花園》建案已全數完銷，其中鶯歌《微笑海悅》於本月按全部完工法交屋認列房地收入約1.97億元，新莊《海悅花園》建案則預計於2023-2024年認列挹注收益，營運將增添穩定成長動能。

海悅表示，未來全球通膨情況與利率走向兩大因素，將會是房市後續觀察指標，目前來看，本土疫情已趨緩，賞屋人潮回溫，依據不動產估價師公會全聯會日前宣布，因應營建工程材料類及勞務類雙漲趨勢，為跟上營建成本飆高速度，調整全台「營造或施工費標準表」平均調高20％～40％，故營建成本下修不易，然在央行打炒房不打房的原則下，首購、首換剛性需求仍是房市買氣主流。央行總裁楊金龍1日赴立法院專題報告表示，台灣升息必須考量三條件，物價上漲率與通膨未來展望、周遭主要國家升息情況與台灣紓困振興情形，因升息將引起資金移動，為避免升息導致資金湧入，升息將審慎評估，在利率維持相對低檔時，不動產仍將是資產配置的主要選項之一。

海悅近年在中南部代銷市場搶灘成功，公司看好台南、高雄可望受惠半導體大廠投資科學園區的外溢效應，帶動區域產業鏈發展，去年與達麗建設合買、子公司自行購買中南部土地，未來將規劃與理念契合建商共同開發，期以策略聯盟型式，與合作夥伴共創雙贏局面。

展望後市，海悅代銷本業全台布局策略已拉高單月營收基期規模，雖今年受限本土疫情與股本膨脹10％（發放股票股利1元）影響，今年營運仍可望上揚，公司並將持續且深度與理念契合建商合作，以發揮與優質建商的合作綜效，加上多元業務逐漸開展，營運三箭並進策略，中長期審慎樂觀。