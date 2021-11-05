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緯創擴大車用布局 擬砸18億元參與成運汽車現增

經濟日報 / 記者蕭君暉／台北即時報導

緯創（3231）今（5）日公告，該公司董事會通過擬於不超過18億元之額度內，與成運汽車製造股份有限公司簽訂股份認購意向書。

緯創指出，因應策略規劃與事業發展所需，該公司董事會通過擬於不超過18億元之額度內，與成運汽車製造股份有限公司（簡稱成運汽車）簽訂股份認購意向書，參與成運汽車之現金增資。

緯創在10月上旬指出，代100%持有的子公司鼎創有限公司公告，該公司董事會通過與台灣晶端顯示貿易股份有限公司（JDIT）簽訂之股權收購協議，以85.82億日元（約新台幣21.46億元），取得高雄晶傑達光電科技股份有限公司100%股權。預計在第4季完成股權交割作業。

高雄晶傑達光電是日本中小型面板大廠日本顯示器公司（JDI）在台灣的子公司，緯創取得高雄晶傑達光電100%股權，深化與JDI合作關係，液晶顯示模組事業將可擴展至車載、工控領域。

緯創指出，透過此次收購，將加深與日本JDI合作關係外，預計液晶顯示模組 （LCM） 事業將可擴展至車載、工控產品領域，並進一步打入一線客戶模組供應鏈，同時強化全球製造布局。

這次緯創又參與成運汽車的現增，可以看出，緯創積極擴大在電動巴士、電動車與車用電子產品的布局。

緯創 日本

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