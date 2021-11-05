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契稅161億成史上第三高！外國人最愛住這區

經濟日報 / 記者朱曼寧／台北即時報導
根據財政部最新統計，109年契稅實徵金額達161.5億，為史上第三高。同時，六都買賣契申報人數以新北市合計5.5萬人最多；其中法人與本國人多集中在新北，桃園成為外國人申報量最大的行政區。記者曾增勳／攝影
根據財政部最新統計，109年契稅實徵金額達161.5億，為史上第三高。同時，六都買賣契申報人數以新北市合計5.5萬人最多；其中法人與本國人多集中在新北，桃園成為外國人申報量最大的行政區。記者曾增勳／攝影

房市熱度居高不下，從買賣轉棟數統計、交納的契稅資料、不動產業者營業額交易等，都能反映出市場交易熱絡。根據財政部最新統計，109年契稅實徵金額達161.5億元，為史上第三高。同時，六都買賣契申報人數以新北市合計5.5萬人最多；其中法人與本國人多集中在新北，桃園成為外國人申報量最大的行政區；申報人年齡級距以35-44歲者為主。大陸地區人民申報則以新北為首，桃園緊追在後，看得出往來海外便利度、親民房價與就業機會，是這些買家轉進的大宗。

109年六都買賣契申報人數中，外國人申報第一名是桃園，共427人，遠高於台北市的36人。法人在台北市、新北市及台中市法人申報契稅都在1,200-1,500人之間，人數多於600-800人的高雄、桃園、台南，顯見這三地依舊是法人置業的重點區域。

至於大陸地區人民申報契綐，新北695人最多，其次是桃園661人，而港澳人士，新北81人最多，其次為台中66人，第三是桃園49人。住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨表示，桃園地區擁有國際機場，海外便利度佳，加上房價親民、就業機會高，是外國人、陸客首選的落腳地區。

徐佳馨表示，根據契稅條例第2條規定，不動產買賣、承典、交換、贈與、分割或因占有取得所有權者，均應申報繳納契稅，不過多數契稅產生仍以買賣為主。近年不動產交易數量增加，加上交屋潮多適用新標準單價，也讓契稅金額節節高升，從契稅年齡比來看，青壯族仍是目前購屋主力。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡表示，在年齡層表現上，申報人年齡級距以35-44歲者為主，其中國人申報年齡25-54歲者占八成，外國人則高度集中於35-44歲區間，占比達76%，大陸地區人民35-54歲者占88%，無戶籍國民 25到44 歲者占75%，青壯年仍舊是買屋的大宗。

近年來許多購屋人都以預售屋或新成屋為首選，但購買房屋時，卻常常忘記把契稅算進去。郎美囡提醒，新屋在沒有折舊又適用新房屋標準單價的狀況下，往往會高得嚇人，因此想買新成屋或是預售屋的購屋人，最好還是先估算契稅，避免在成家另外籌措資金，讓交易橫生枝節。

預售屋

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