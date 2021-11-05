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尖端醫汐止設新廠 增設癌症、萊劑雙快篩生產線

經濟日報 / 記者鍾泓良／即時報導
尖端醫是經濟部成立財團法人生物技術開發中心技術移轉成立的第一家生技公司，在檢驗試劑研發與量產已超過35年的經驗。新北市府提供
尖端醫是經濟部成立財團法人生物技術開發中心技術移轉成立的第一家生技公司，在檢驗試劑研發與量產已超過35年的經驗。新北市府提供

新北市府透過招商一條龍服務專案，協助台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司，加速汐止新廠設置前置作業及工廠登記，加速尖端醫（4186）推動萊克多巴胺快篩與癌症快篩檢測試劑與生產線的增設，讓癌症發生與食安事件可以及早發現及早預防。

尖端醫是經濟部成立財團法人生物技術開發中心技術移轉成立的第一家生技公司，在檢驗試劑研發與量產已超過35年的經驗。2019年12月尖端醫納入新北市政府招商一條龍專案，斥資新台幣近億元在汐止投資設立醫療器材製造及相關檢驗試劑，包含癌症快篩檢測試劑、食安萊克多巴胺快篩量產工廠，並於2020年6月起，加入國防醫學院預醫所與國家衛生研究院防疫的行列，整合專精領域量能，也將增設新冠病毒快篩試劑生產線。

透過招商一條龍專案，市府積極協助尖端醫加速汐止廠室內裝修申請及設廠相關前置作業，並藉由跨機關協調合作，有效推動行政審查程序，使尖端醫如期在2020年底前完成汐止新廠的工廠登記，依既定期程推動相關申請及認證等作業，並於今年順利陸續啟動ISO13485：2016認證、檢驗試劑量產QMS認證等申請作業。

新北市經發局表示，適逢疫情期間，市府積極落實防疫的同時，也與新北企業攜手，積極推動防疫物資工廠設立。透過招商一條龍團隊，除了幫助尖端醫順利取得工廠登記外，亦協助鴻海（2317）集團於土城設立醫用口罩生產線，以及協助福德窯業於鶯歌的新廠房，順利成立口罩生產部門。

癌症

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