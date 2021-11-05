台灣哪裡最宜居？1100位外國人、陸客選這裡

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經濟日報 / 記者游智文／即時報導
桃園。記者游智文／攝影
桃園。記者游智文／攝影

根據財政部統計，2020年契稅實徵金額達161.5億元，為史上第三高，觀察契稅申報人，國人納稅以新北市契稅申報人數5.2萬人最多，法人以台北市1498件最多，外國人由桃園拿下第一，達427人，遠高於台北市的36人。

另外大陸地區人民申報契綐，新北695人最多，其次也是桃園661人。

至於港澳人士，新北81人最多，其次為台中66人，第三是桃園49人。

住商不動產企研室資深經理徐佳馨表示，根據契稅條例第2條規定，不動產買賣、承典、交換、贈與、分割或因占有取得所有權者，均應申報繳納契稅，不過多數契稅產生仍以買賣為主。近年不動產交易數量增加，加上新屋潮適用新標準單價，讓契稅金額節節高升。

從統計來看，雙北及台中市法人申報契稅都在千人以上，人數遠多於高雄、桃園、台南，顯見三地依舊是法人置業的重點區域，尤其是台北市。

另外，外國人申報以桃園最多，大陸地區人民申報人數，桃園也排名第二，僅次於新北，港澳人士也有49人，合計逾1100人，顯示桃園出國方便，且房價親民，就業機會多，是外國人、陸客首選落腳地區，對海外買盤最具吸引力。

從年齡層來看，申報人年齡級距以35-44歲者為主，顯示青壯年仍舊是買屋的大宗。大家房屋企研室副理郎美囡提醒，年輕購屋人偏好新屋，而新屋在沒有折舊，又適用新房屋標準單價的狀況下，契稅不少，購屋人買屋前最好先估算，以免得臨時籌措資金。

示意圖。大家房屋提供
示意圖。大家房屋提供
資料來源／財政部
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