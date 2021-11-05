中華海洋生技 要當研發褐藻醣膠領頭羊

2021亞洲生技大展如火如茶展開，小分子褐藻醣膠是生技研發的顯學之一。在會場上，國家衛生研究院分子與基因醫學研究所喻秋華博士發表利用斑馬魚驗證平台所進行的研究成果，展現小分子褐藻醣膠具有多元的發展及其應用潛力，引起廣泛的關注。

喻秋華博士研究成果證實小分子褐藻醣膠在健康保健食品產業的多方應用潛力。

放射療法會引起不良的副作用，例如誘發的纖維化與繼發性腫瘤。喻秋華研究員團隊與萬芳醫院放射腫瘤科合作，以斑馬魚模型，在照射輻射前餵食小分子褐藻醣膠一個月，以探討小分子褐藻醣膠的輻射防護作用，結果顯示小分子褐藻醣膠能有效地防止輻射誘發的纖維化與繼發性腫瘤。此一研究結果已在2020年的Cancers期刊發表上。

台灣從事褐藻醣膠研發最深入的中華海洋生技（Hi-Q）已投資數億元經費，進行各項實驗研發計畫。董事長張永聲強調，目前累計已發表超過55篇國際期刊論文，並有超過十件的人體臨床試驗案仍在持續進行中，期望透過最嚴謹的科學方式，確保品質與功效性。

中華海洋生技多年的投入，在今年10月榮獲第18屆國家品牌玉山獎，並獲頒最佳產品類全國首獎。張永聲表示，中華海洋生技在既有基礎之下，積極與美國、阿根廷、南韓、中國等頂尖學者和機構進行科研專案，為褐藻醣膠開發更具廣度與深度的應用潛力，同時要將已經成熟的「褐抑定」及系列海洋健康產品，推向美國、歐洲、亞洲等國際市場。