精剛前三季EPS 0.22元 展望持續穩健樂觀

精剛精密科技（1584）董事會通過2021年第3季財報，2021年第3季營收為3.1億元，年增54.73%，稅後淨利1,613萬元，歸屬母公司業主淨利為1,613萬元，每股稅後純益（EPS）0.13元。

截至2021年第3季止，營收為7.1億元，年增19.28%，稅後淨利2,613萬元，其中歸屬母公司業主淨利為2,613萬元，每股稅後純益（EPS）0.22元。

精剛表示，第3季營收因市場持續擴張，較去年同期成長54.73%，獲利部分則因產品組合及運費大幅漲價之故，相較同期略為下滑，但相較於今年前兩季呈正成長趨勢。值得一提的是，由於接單持續好轉，第3季營業利益已經從前兩季出現虧損狀態大幅扭轉，使得前三季營業利益呈現正數，預計第4季將能延續第三季表現。

精剛說，受惠於新興電動車產業、航太產業復甦，對鎳、鈷及鈦合金需求增加，及疫情過後的民生需求：如生醫、運動器材及能源石化等產業，都已蘊含對鈦、鎳等特殊合金材料的迫切成長需求，公司對未來訂單成長抱持穩健樂觀看法。