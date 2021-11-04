展現格局與高度 聯合新創加速器前進高雄亞灣區

聯合新創加速器進駐高雄亞灣區，計畫主持人、聯經數位總經理何銘傑說，創新不能閉門造軍，需要專業指引、產業資源，聯合加速器將以「開放式創新」精神，為新創找到對的題目，發挖有潛力的巿場，即刻啟動徵件，有信心培育出能征戰全球巿場的新創團隊。

近年人工智慧（AI）發展進入高速成長期，衍生技術正落實在大眾生活的產業應用，媒體產業也擁抱這股浪潮。何銘傑今天以「AI媒體 聲音新世界」為主題，分享聯合報系發展語音新聞關鍵技術與挑戰，透過與頂大產學合作，彼此加值，在媒體科技化、創新化道路上，成為領先的行動者。

聯經數位副總經理黃雅慧提到，主題式創新要兼具試煉場域、技術加值二大關鍵要素，聯合報系有多元事業體，本身就是個偌大的實驗場域，在成立國際加速器前，已是企業垂直加速器與定向育成實踐者。例如教育事業處近年持續與新創團隊合作，改變教育學習模式，文創事業也能提供新創源源活水，經濟日報每年舉辦「創業之星」，更是新創界重要指標。

在技術平台上，聯合加速器將獨創「AI領航共創平台」、透過自有技術AI語音助理／TTS加值，在虛擬世界和現實世界中創造新的經濟體。

聯合報教育事業發展部總經理潘素滿指出，教育改革是為了成就每一個孩子，不僅要適性揚才，更要適應未來，厚實解決問題能力，藉由新創前曕眼光，為未來世界找到教育主題，聯合報教育事業發展部是深耕教育的專業媒體，一年開設2000個作文班，為台灣各角落累積能量。

黃雅慧說，新創團隊在加入聯合加速器後，會經過「培力」、「POB」及「巿場化」三階段培育與輔導，透過第一階段教育訓練先充實能力，捏塑成具潛力、含金量高的團隊；第二階段進一步引入聯合加速器導師、企業夥伴及場域資金等資源，協助新創發展成功落地的商業模式。第三階段透過海外資源、巿場對接，讓新創的商模巿場極大化。