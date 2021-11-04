三井OUTLET PARK台中港二期12月16日開幕新增50家專櫃

持續進化的三井OUTLET PARK台中港二期擴建計畫，將近一年的施工工程即將完工；二期規劃新增約50家專櫃品牌進駐，預定12月16日正式開幕營運。

台灣唯一海港型購物商城三井OUTLET PARK台中港，一期自2018年12月12日開幕以來，成功吸引國內外顧客蜂擁而至，不僅串起中部海線地區觀光，更促進地方發展與提升在地就業，開幕首年度即達到超過800萬人次到訪。

近二年雖受疫情影響，設施遵循政府防疫政策規定，持續維持正常與穩定營運。開幕以來也持續在銷售與服務上提升，每年維持一定品牌入替，與導入適合更多族群體驗的娛樂設備與販促活動規劃。

三井OUTLET PARK台中港得天獨厚的天然海景依傍，以貨櫃、港灣碼頭等熟悉的海洋元素融入在設施的各個角落，全區採低樓層開放式空間設計，寬廣舒適的公共空間，加上全台唯一的60公尺高海景摩天輪、望海觀景台、創意貨櫃市集等重新詮釋海港印象。

除了吸引家庭族群購物兼休閒娛樂之外，近年也儼然成為中部地區年輕族群約會、網紅外拍的新景點。此次的二期計畫更在外觀設計上加上玩色小巧思，讓原有的海岸風情更添亮艷色彩。

MITSUI OUTLET PARK台中港表示，二期計畫將更加強化品牌的豐富性與多元性，專櫃數由原一期約170家，一舉擴增至約220家。

包含消費者所喜愛與期待人氣品牌，如台灣初展店的Abercrombie & Fitch、abercrombie kids、HOLLISTER、GILLY HICKS，以及GAP等國際品牌、BEAMS、UNITED ARROWS、MOUSSY、HONMA等日本品牌。

另外，電腦雲端周邊品牌logitech、主婦最愛的法式鍋具LE CREUSET、葡萄酒專賣店大宅酒窖、寵物用品DOG DAY等生活用品品牌，也持續擴充中。

原一期部分，為了隨時滿足顧客需求與維繫新鮮感，也持續導入新店，目前為止已匯集COACH、Polo Ralph Lauren、MICHAEL KORS、HUGO BOSS、Tommy Hilfiger、雅詩蘭黛集團化妝品複合店The Cosmetics Company Store等國際品牌。

而在餐飲部分，每到假日總是一位難求的排隊美食餐廳，例如鶴橋風月、藏壽司、J.S.FOODIES TOKYO、KINTAN BUFFET，以及近期新導入的港式點心點點心等依舊維持高檔外，近期在美食街也新增導入了韓姜熙的小廚房、吃吃牛排、美麦Amazing Noodles、Mister Donut等餐飲品牌的強化。

娛樂方面則有全台唯一觀海摩天輪、室內冰雪樂園SNOW TOWN與ASOBI SQUARE等新型態育樂設施。

今後一、二期整合後，將達到約220間的國內外知名品牌進駐。更多元的品牌與更多樣化的商品，預期可吸引更多不同族群消費者，享受一站購足的喜悅，與一日玩樂的愉悅時光。