豐原房市強強滾 專家預測明年預售突破3字頭
台中豐原房市近期交易強強滾，除預售案價將站上3字頭，中古屋也被帶動直直漲，東森房屋研究中心根據內政部實價登錄資料統計，今年豐原0至5年的新成屋，與5年以上的中古屋，整體價差僅6%，新舊屋房價一坪僅僅差了1.4萬元。
在地專家指出，豐原中古屋釋出量也不多，加上周邊帶動，目前買盤多傾向預售與新成屋市場。
東森房屋豐原領航加盟店店東徐中輝表示，豐原早期發展就非常蓬勃，為舊台中縣政府機關所在地，生活機能相當完備，先前一直都是以剛性買盤為主。
但近年來因為政府政策影響，豐原像是社皮重劃區、三陽重劃區、葫蘆墩重劃區、水源重劃區等跟豐原區一心段的商業計畫都在持續推進中，且預計2022年底，國道4號延伸至74號快速道路即將通車，交通建設帶動下，勢必帶動整體市場。
徐中輝進一步表示，台中知名建商像是富宇、國聚、久樘、坤悅、勝美等皆已進駐豐原，其中富宇建設已在豐原興建4個案場，近期又再收購土地，預計明年再推新案。
目前重劃區土地價格都是每坪40萬元起跳，已經上看到5字頭，在兩三年前只賣每坪35萬到38萬元而已，在土地取得成本高漲的狀況下，之後推案的價格自然低不下來，預計明年每坪會賣到3字頭。
徐中輝分析，中古屋因為屋主惜售的關係，出現上市場的物件本來就少，加上價格被新成屋帶動，房價直直漲，新舊房價落差不大的情況下，買盤多轉往新屋跟預售市場。
目前，豐原的熱區在三陽商圈(北陽路、向陽路、南陽路)這邊，新大樓不含車位一坪約24萬至28萬元，由於火車站後站轉向變為前站，加上豐原車站轉運站也在這邊，生活機能非常好，深受30至40歲的年輕族群喜愛。
至於豐原的主力市場，徐中輝說，還是以透天為主，目前沒有電梯的新透天成交價大約1,800萬至2,000萬元之間，興建電梯的新透天已賣到2,000多萬至3,000多萬元不等，去化速度還是相當快，因為總價高，主要購買族群還是以在地人換屋，或是自營商老闆與科技業工程師為主。
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