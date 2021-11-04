亞洲生技大展 杏國展出多元新藥產品系列

2021亞洲生技大展4日開展，杏國（4192）在會展上展出已成功上市的植物新藥SB03（Veregen）、手持式眼底攝影機，以及其他不同專案項目。

杏國日前公司公告SB05PC（EndoTAG-1）多國多中心三期胰臟癌臨床試驗期末分析結果，主要療效指標與對照組比較，未達統計學上顯著意義，杏國將會繼續完成臨床試驗報告。同時，會針對臨床試驗數據與內部專家和顧問積極著手進行細部分析及討論，期待將會發現有利於調整或強化臨床計畫的有利資料。

杏國表示，SB05PC於2019 年6月中旬取得中國國家藥品監督管理局（NMPA）許可，獲准於大陸執行胰臟癌一線用藥三期人體臨床試驗； 已有多位受試者表達參加臨床試驗意願並由臨床中心進行篩選中，預計近期能有受試者入組本試驗，杏國正面看待在中國胰臟癌三期一線臨床試驗的開展。

杏國以開發具市場價值而尚未被滿足醫療需求之新藥為主，原已建立多元的產品線，皆持續依原計畫進行開發。SB05PC累計獲得全球專利105件，加上此次全球三期二線臨床試驗之經驗，為今後發展重要無形資產。另外， SB05TNBC 治療三陰性乳癌新藥臨床試驗仍持續推動三期臨床試驗。

此外，杏國從國家衛生研究院技轉的SB01、SB02 研發專案持續進行，包括SB01治療頭頸癌臨床二期試驗藥物療效之可行性方案，抗癌新藥SB02亦進行臨床前製劑研究分析中。

杏國在眼科事業發展方面也持續推動，SB04治療老年黃斑部病變眼藥水持續執行臨床二/三期試驗中，新一代脈絡膜血流流速診斷精密儀器以及數位眼底攝影診斷儀之持續開發，協助杏國進一步優化眼底檢測平台。

杏國表示，公司擁有的EndoTAG技術平台，為現今抗癌藥領域中具新穎性技術，不排除利用帶正電荷微脂體攜帶不同的抗癌藥，靶向於癌細胞所在之血管內皮細胞，利用此EndoTAG技術平台，可衍生出其他新藥契機及不同適應症，期能善用杏國積蓄之研發能量，進行技術平台價值極大化。