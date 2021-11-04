10月新建案市場買氣佳 建商推案吹起惜售風

代表北台灣新建案市場概況的住展風向球，10月分數續增至43.1分，較9月（42.2分）成長0.9分，分數連續四個月走升，對應燈號持續亮出代表「復甦安全」的綠燈。風向球六大構成項目中，只有預售屋推案量一項分數下滑，新成屋戶數、待售建案個數、議價率、來客組數等四項分數上揚，另成交組數分數則持平。

住展雜誌研發長何世昌表示，10月新建案市況相當穩定，買、賣雙方變動幅度不大，不過賣方惜售姿態愈來愈高，導致待售建案數快速減少與房價跳漲，供給量依然偏向緊繃，但要注意價格若漲得太快，銷售面可能會遇到瓶頸。

10月預售屋推案量能仍大，高達約9百餘億元；雖然案量不如9月，但指標建案數量卻更多，其中單一案量逾15億元以上的指標案為台北市-大同「亞昕華威」、大安「潤泰大安富陽」和「朗朗台大」、內湖「光里蘊」、新北市-板橋「僑蓮雄鋒」、「文化金鎂」和「三松Jade Park」、中和「台灣科技公園」與「弘暉大禧」、三重「樺輝品世界」、新莊「海研A3光點」、泰山「朗朗城心」、五股「天空之邑」、桃園市中壢「昭揚大耀」與「威均青塘園」、桃園「悅峰華」、龜山「維持魯威」、龍潭「石門湯旅」、大園「威均帝璽」及「嘉鼎綻」、蘆竹「新潤捷韻A10」、「大築文滙」和「大華首捷」。

10月新釋出的成屋案戶數也往上衝至逾8百戶，但單一案量逾15億元以上的指標案只有新北市-新莊「榮馥大院」。

何世昌指出，由於近期價格跳漲得太快，部份業者擔心「今日完銷，明天就後悔」，開始吹起惜售風，有些建案邊賣邊漲價，有的則是直接封盤、或者先撤場不賣，以致於線上待售的住宅建案數量急降至1,200個以下，分數連二個月上揚。