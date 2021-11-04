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網家旗下比比昂新增日本藥妝店SUNDRUG 滿萬免運費

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導

雙11前哨戰，電商已經紛紛開紅盤。PChome網路家庭（8044）旗下跨境代標代購電商「Bibian比比昂」10月中宣布結盟日本最大二手交易平台「Mercari」後，帶動比比昂站上近三周（10月12日－11月1日）整體訂單數及GMV（成交金額）對比9月同期激增逾120%，綜效發揮顯著。

為年度消費旺季催買氣，比比昂本月攜手日本平價連鎖藥妝店巨頭SUNDRUG（サンドラッグ）正式開啟「隨選即買」跨境直購服務，即日起，消費者透過比比昂採購日本SUNDRUG官網上超過16,000款藥妝品，包含太田胃散、武田合利他命EX Plus、若元WAKAMOTO、日本新露露DX、樂敦曼秀雷敦AD等台灣人最愛買的健康保健食品、美妝保養品，價格與日本同步。

比比昂表示，各項收費透明、不用被代購業者賺手續費，目前提供業界最低的日本空運費1公斤/100元，以國內宅配費率就能得到天天航班直飛、免自行報關的優質服務，以及「零風險・五大購物保證」，像是商品運送損壞及未到貨的全額理賠等，還有天天在線的LINE真人客服。慶祝SUNDRUG開幕，即日起至11月30底推出單筆訂單滿日幣1萬即享免國際運費的好康。

比比昂表示，慶祝服務上線兩週年，11月站上包含日本Amazon、日本Mercari、日本Yahoo、日本Sofmap、日本SUNDRUG、日本樂天、美國Amazon、美國eBay、歐洲精品等海外代標代購服務，祭出服務費0元、免國際空運費、狂撒購物金等各項優惠。

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