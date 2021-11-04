重劃區好熱！台中豐原預售案價站穩3字頭

台中豐原近期交易強強滾，除預售案價站穩3字頭，中古屋也被帶動直直漲，內政部最新實價登錄資料統計，今年豐原0~5年的新成屋，與5年以上的中古屋，整體價差僅6%，新舊屋房價一坪僅僅差了1.4萬，在地專家表示，豐原中古屋釋出的量也不多，加上周邊帶動，目前買盤多傾向預售與新成屋市場。

東森房屋豐原領航加盟店店東徐中輝表示，豐原早期發展就非常蓬勃，為舊台中縣府機關所在地，生活機能相當完備，先前一直都是以剛性買盤為主，但近年來因為政府政策影響，豐原像是社皮重劃區、三陽重劃區、葫蘆墩重劃區、水源重劃區等跟豐原區一心段的商業計畫都在持續推進中，且預計2022年底，國道4號延伸至74號快速道路即將通車，交通建設帶動下，勢必會帶動整體市場。

徐中輝進一步表示，台中知名建商像是富宇（4907）、國聚、久樘、坤悅（5206）、勝美等皆已進駐豐原，其中富宇建設已在豐原興建4個案場，近期又再收購土地，預計明年會再推新案，目前重劃區土地價格都是每坪40萬起跳，已經上看到5字頭，在兩三年前只賣每坪35萬到38萬而已，在土地取得成本高漲的狀況之下，之後推案的價格自然低不下來，預計明年每坪會賣到3字頭。

徐中輝分析，中古屋因為屋主惜售的關係，出現上市場的物件本來就少，加上價格被新成屋帶動，房價直直漲，新舊房價落差不大的情況下，買盤多轉往新屋跟預售市場，目前豐原的熱區在三陽商圈（北陽路、向陽路、南陽路）這邊，新大樓不含車位一坪約24至28萬，由於火車站後站轉向變為前站，加上豐原車站轉運站也在這邊，生活機能非常好，深受30至40歲的年輕族群喜愛。

至於豐原的主力市場，徐中輝表示還是以透天為主，目前沒有電梯的新透天成交價大約1800萬至2000萬之間，興建電梯的新透天已經賣到二千多萬~三千多萬不等，去化速度還是相當快，因為總價高，主要購買族群還是以在地人換屋或是自營商老闆與科技業工程師為主。