快訊

下班尖峰時間！貨車追撞遊覽車 關渡大橋車流一度回堵

台大教授賀德芬為查「蔡英文論文」告上教育部 判決結果出爐

不畏疫情 竹科2021亞洲生技展展現亮眼成果

經濟日報 / 記者李珣瑛 / 台北即時報導
竹科管理局邀集12家廠商以「智慧醫療． 精準健康． 點亮未來」為主軸，參展2021亞洲生物科技展，展示竹科生技產業優異的研發實力及亮眼成果。竹科管理局／提供
竹科管理局邀集12家廠商以「智慧醫療． 精準健康． 點亮未來」為主軸，參展2021亞洲生物科技展，展示竹科生技產業優異的研發實力及亮眼成果。竹科管理局／提供

2021亞洲生物科技展無懼疫情衝擊，自今（4）日起至7日在南港展覽館2館登場，新竹科學園區今年共有20家廠商與會，竹科管理局特別以「智慧醫療． 精準健康． 點亮未來」為主軸，邀請12家廠商共同展出，向外界展示竹科生技產業優異的研發實力及亮眼成果。

新竹科學園區近年積極發展生技醫療產業，營業額在2017年突破100億元大關，今年可望上看160億元，核准進駐業者超過140家。為廣宣生醫產業研發成果，竹科管理局連年攜手廠商參加生技展，今年參與數為歷年最高，包括元健大和、和曜生技、竟天生技、伊甸生物、綠品生技、能資國際、萊弗斯基因、費生恩、高昌生醫、華聯生技、聯合生物製藥、金鴻醫材等12家廠商加入竹科主題館。

相關研發技術及產品涵蓋生技醫療領域各面向，包含：細胞培養及純化技術(伊甸、金鴻)、大規模快速檢測系統(萊弗斯、華聯)、新藥物傳輸系統(竟天)、原料萃取(和曜、費生恩、綠品)、藥品代工(聯合生物製藥)、先進醫療器材(元健大和、能資、高昌)。其他獨立參展的竹科廠商包括台康生技（6589）、中裕新藥（4147）、奎克生醫光電、霖揚生技、台灣奈米碳素、高端疫苗（6547）、鈦隼生物科技、葡萄王生技（1707）等8家。

歷年生技展皆針對傑出業者頒發傑出生技產業金質獎、潛力標竿獎、年度創新獎等獎項，表彰廠商對於生醫領域發展的貢獻，竹科今年亦有進駐廠商獲獎，葡萄王生技（1707）以「護眼蟬花發酵菌絲體」獲頒「年度創新獎」。葡萄王為全台最大保健食品廠商，2019年於竹科龍潭園區設立「葡萄王生物科技研究所」，2020年7月正式投產，將大幅提升產能及研發動能。

竹科推動生醫產業有成，5年內營業額成長超過50%，廠商投資意願強勁，竹北生醫園區土地及廠房出租率皆達100%。為緩解廠房供不應求狀況，除原有之第1及第2生技大樓外，管理局已規劃興建第3生技大樓，滿足未來再生醫療、智慧醫療廠商進駐需求，並透過台大醫院及產業育成中心，作為融合特色醫療的試驗場域。未來管理局也將積極協助廠商拓展海外市場，率團參訪國際重要展會及機構，洽談國際合作，提升廠商國際能見度及競爭力。

陳建仁前副總統（左6）與竹科管理局副局長陳淑珠（左8），南科管理局局長蘇振綱(左7)，中科管理局副局長施文芳(左4)於科學園區主題館前合影。竹科管理局／提供
陳建仁前副總統（左6）與竹科管理局副局長陳淑珠（左8），南科管理局局長蘇振綱(左7)，中科管理局副局長施文芳(左4)於科學園區主題館前合影。竹科管理局／提供

生技產業 竹科 葡萄王

延伸閱讀

林智堅獲邀台灣美國商會演講 談大新竹升格提升競爭力

高院「放火不等於殺人」改判5年6月 縱火留美博士冷笑：要上訴

竹市疫苗涵蓋率84%衝全台第2 竹科增開疫苗接種站

英國在台辦事處拜會林智堅 交流竹科、大新竹升格

相關新聞

住展：建商惜售氛圍濃 估第4季推案量略減

象徵北台灣新建案市場概況的住展風向球10月分數續揚，對應燈號為代表「復甦安全」的綠燈。住展指出，10月新建案市況穩定，不...

PGO摩特動力連續20年獲台灣精品獎 彰化縣長王惠美按讚

彰化縣長王惠美今(4)日前往彰化在地產業隱形冠軍-大村鄉摩特動力工業參訪，王惠美表示，PGO摩特動力機車在彰化摩托車產業...

華航、長榮航 預計最快12月復飛英國航班

中央流行疫情指揮中心昨天宣布，自11月6日起，將印度、英國、緬甸等國家自「重點高風險國家」移除，華航（2610）、長榮航...

亞洲生技展台大科研產業平台揭幕 管中閔親出席

宣布不再連任的台大校長管中閔，上午出席亞洲生技展台大科研產業平台揭幕，集合台大、台科大、台師大、長庚大學、明志大學、台大...

2021亞洲生技大會 陳建仁出席致詞

台灣生物產業發展協會（Taiwan BIO）攜手全球生物技術創新協會（BIO International Convent...

蔡英文：生醫產業是台灣走向世界的關鍵力量

蔡英文總統今天上午以錄影方式為「2021亞洲生技大展」開幕致詞，她指出，生醫產業是台灣走向世界的關鍵力量，為強化生醫產業...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。