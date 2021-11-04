不畏疫情 竹科2021亞洲生技展展現亮眼成果

2021亞洲生物科技展無懼疫情衝擊，自今（4）日起至7日在南港展覽館2館登場，新竹科學園區今年共有20家廠商與會，竹科管理局特別以「智慧醫療． 精準健康． 點亮未來」為主軸，邀請12家廠商共同展出，向外界展示竹科生技產業優異的研發實力及亮眼成果。

新竹科學園區近年積極發展生技醫療產業，營業額在2017年突破100億元大關，今年可望上看160億元，核准進駐業者超過140家。為廣宣生醫產業研發成果，竹科管理局連年攜手廠商參加生技展，今年參與數為歷年最高，包括元健大和、和曜生技、竟天生技、伊甸生物、綠品生技、能資國際、萊弗斯基因、費生恩、高昌生醫、華聯生技、聯合生物製藥、金鴻醫材等12家廠商加入竹科主題館。

相關研發技術及產品涵蓋生技醫療領域各面向，包含：細胞培養及純化技術(伊甸、金鴻)、大規模快速檢測系統(萊弗斯、華聯)、新藥物傳輸系統(竟天)、原料萃取(和曜、費生恩、綠品)、藥品代工(聯合生物製藥)、先進醫療器材(元健大和、能資、高昌)。其他獨立參展的竹科廠商包括台康生技（6589）、中裕新藥（4147）、奎克生醫光電、霖揚生技、台灣奈米碳素、高端疫苗（6547）、鈦隼生物科技、葡萄王生技（1707）等8家。

歷年生技展皆針對傑出業者頒發傑出生技產業金質獎、潛力標竿獎、年度創新獎等獎項，表彰廠商對於生醫領域發展的貢獻，竹科今年亦有進駐廠商獲獎，葡萄王生技（1707）以「護眼蟬花發酵菌絲體」獲頒「年度創新獎」。葡萄王為全台最大保健食品廠商，2019年於竹科龍潭園區設立「葡萄王生物科技研究所」，2020年7月正式投產，將大幅提升產能及研發動能。