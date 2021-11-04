2021長榮航空線上旅展 週週抽仙台雙人來回經濟艙機票

民眾期待已久的「長榮航空線上旅展」來囉。隨著疫苗覆蓋率提升，各國入境規定也逐步鬆綁，現在正是規畫疫情解封後旅遊的好時機。長榮航空（2618）為回應旅客們躍躍欲動的心，將自11月5日00:00起至12月9日23:59止，於官網隆重推出「2021長榮航空線上旅展」，活動期間購票的民眾另有機會抽中「桃園-仙台雙人經濟艙來回機票」，更多航點優惠票價及相關資訊請至長榮官網www.evaair.com查詢。

於「2021長榮航空線上旅展」期間購買2022年1月1日至12月4日(部份特定日期除外)由台灣出發之國際線全航線、全艙等成人機票，可享超值的限時優惠，台北-巴黎航線商務艙機票與現行票價相較最多可省1萬元、豪華經濟艙及經濟艙最多也可各享4,000元、3,000元的優惠，台灣人最喜愛的日本也有近2,000元的優惠價差，旅客可趁這睽違已久的線上旅展優惠，預約疫情解封後的第一次出國假期。

長榮航空另推出國泰世華長榮航空聯名卡卡友專屬優惠折扣，於線上旅展期間使用長榮航空聯名極致無限卡刷卡購票，除少數特定艙等外，全航線成人機票可享旅展票價九折再減價2,000元，以台北-洛杉磯航線為例，商務艙最多可折將近25,000元、經濟艙也有1萬元的價差。長榮航空聯名無限卡、極致御璽卡、御璽卡全航線成人機票則可享旅展票價九五折再減價1,000元的優惠。

此外，長榮航空今年特別與日本仙台市攜手合作，只要在線上旅展購買機票，就有機會獲得仙台市提供十套的「桃園-仙台雙人經濟艙來回機票」，於11月12日至12月10日間，每週五抽出兩名幸運得主，一共有十個中獎機會，得獎者將可攜伴暢遊仙台，實地體驗仙台之美。

此次「2021長榮航空線上旅展」也將同步舉辦「收集仙台美色」活動，民眾只要於長榮航空官方FB線上旅展貼文留言，並公開分享仙台美景，即可參加抽獎，獎項為由日本仙台空運來台的罐裝手工小芥子娃娃、傳統工藝的塗手鏡、精緻的茶點組合等50件最具日本東北特色的精美禮品。

長榮航空為迎接後疫情時代的旅遊，持續優化各項服務及作業流程，期待在解封後可以迅速提供旅客最便利、貼心的服務，此次線上旅展是COVID-19疫情開始後首次推出機票優惠，讓旅客能夠趁這次機會，提早預約與親友的下一次旅行。一張機票號碼擁有一次抽獎機會，若當次沒抽到，還可繼續參加後面梯次的抽獎，愈早買、買愈多，中獎機會多更多。說不定下一個幸運得主就是你。