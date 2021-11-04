快訊

下班尖峰時間！貨車追撞遊覽車 關渡大橋車流一度回堵

台大教授賀德芬為查「蔡英文論文」告上教育部 判決結果出爐

逸達完成新藥臨床期中分析 繼續進行臨床試驗

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導

逸達（6576）今（4）日公告，公司完成新成分新藥FP-025用於治療過敏性氣喘二期a臨床試驗期中分析，期中分析結果顯示FP-025安全與耐受性良好，且在延遲氣喘反應（LAR）相較對照組呈現改善趨勢。

逸達公司將依PI建議，繼續執行該臨床試驗，預計在總計收錄36位受試者後，進行最終報告分析，之後與潛在合作夥伴進行授權討論。

逸達指出，此二期a臨床試驗為FP-025首次用於病患的概念性臨床驗證，為一隨機、雙盲、安慰劑對照的試驗，預計收錄36位受試者。比較同一受試者經塵蹣誘發輕微氣喘後，兩階段各12天（期間相隔3-7週的藥品洗除期）交叉服用FP-025 400毫克與安慰劑一日兩次，以評估過敏原誘發的氣喘患者呼吸道發炎等反應。

根據Global Health統計分析，2019年全球約有3.34億氣喘患者，預測在2025年將有4.34億人受到氣喘的影響。由於患病率增加，持續推進氣喘治療市場的增長，愈來愈多用於氣喘治療的新產品陸續推出。Coherent Market Insights數據顯示，2018年全球氣喘治療市場價值為175.8億美元，預計到2026年間，年複合成長率達1.9％。

逸達指出，氣喘市場在相對有效的標準療法下達到相對飽和，然而，目前醫療上在氣喘和還沒有改變疾病進程的治療方法。氣喘病患的肺部都會有MMP-12分泌增加、嗜酸性粒細胞和病人呼吸道發炎現象同時實現。高選擇性的MMP-12抑制劑能壓制嗜酸性粒細胞發炎現象，達到治療氣喘的效果。目前無論上市產品及臨床開發中產品均無MMP-12抑制劑，逸達開發出來的高選擇性MMP-12抑制劑FP-025若研發成功，將是該領域First-in-class之創新藥物。

氣喘

延伸閱讀

影／那瑪夏蜂螫多集中頭手 民政局課長頭暈氣喘還自責

登玉山靠吃藥硬撐 女山友體力透支癱軟求救

缺鐵又氣喘！營養師公開4補鐵食物、3水果 鐵吸收率大增

走出不孕憂鬱 中年大媽靠毅力改善氣喘、神經失調

相關新聞

住展：建商惜售氛圍濃 估第4季推案量略減

象徵北台灣新建案市場概況的住展風向球10月分數續揚，對應燈號為代表「復甦安全」的綠燈。住展指出，10月新建案市況穩定，不...

PGO摩特動力連續20年獲台灣精品獎 彰化縣長王惠美按讚

彰化縣長王惠美今(4)日前往彰化在地產業隱形冠軍-大村鄉摩特動力工業參訪，王惠美表示，PGO摩特動力機車在彰化摩托車產業...

華航、長榮航 預計最快12月復飛英國航班

中央流行疫情指揮中心昨天宣布，自11月6日起，將印度、英國、緬甸等國家自「重點高風險國家」移除，華航（2610）、長榮航...

亞洲生技展台大科研產業平台揭幕 管中閔親出席

宣布不再連任的台大校長管中閔，上午出席亞洲生技展台大科研產業平台揭幕，集合台大、台科大、台師大、長庚大學、明志大學、台大...

2021亞洲生技大會 陳建仁出席致詞

台灣生物產業發展協會（Taiwan BIO）攜手全球生物技術創新協會（BIO International Convent...

蔡英文：生醫產業是台灣走向世界的關鍵力量

蔡英文總統今天上午以錄影方式為「2021亞洲生技大展」開幕致詞，她指出，生醫產業是台灣走向世界的關鍵力量，為強化生醫產業...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。