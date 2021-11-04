逸達完成新藥臨床期中分析 繼續進行臨床試驗

逸達（6576）今（4）日公告，公司完成新成分新藥FP-025用於治療過敏性氣喘二期a臨床試驗期中分析，期中分析結果顯示FP-025安全與耐受性良好，且在延遲氣喘反應（LAR）相較對照組呈現改善趨勢。

逸達公司將依PI建議，繼續執行該臨床試驗，預計在總計收錄36位受試者後，進行最終報告分析，之後與潛在合作夥伴進行授權討論。

逸達指出，此二期a臨床試驗為FP-025首次用於病患的概念性臨床驗證，為一隨機、雙盲、安慰劑對照的試驗，預計收錄36位受試者。比較同一受試者經塵蹣誘發輕微氣喘後，兩階段各12天（期間相隔3-7週的藥品洗除期）交叉服用FP-025 400毫克與安慰劑一日兩次，以評估過敏原誘發的氣喘患者呼吸道發炎等反應。

根據Global Health統計分析，2019年全球約有3.34億氣喘患者，預測在2025年將有4.34億人受到氣喘的影響。由於患病率增加，持續推進氣喘治療市場的增長，愈來愈多用於氣喘治療的新產品陸續推出。Coherent Market Insights數據顯示，2018年全球氣喘治療市場價值為175.8億美元，預計到2026年間，年複合成長率達1.9％。

逸達指出，氣喘市場在相對有效的標準療法下達到相對飽和，然而，目前醫療上在氣喘和還沒有改變疾病進程的治療方法。氣喘病患的肺部都會有MMP-12分泌增加、嗜酸性粒細胞和病人呼吸道發炎現象同時實現。高選擇性的MMP-12抑制劑能壓制嗜酸性粒細胞發炎現象，達到治療氣喘的效果。目前無論上市產品及臨床開發中產品均無MMP-12抑制劑，逸達開發出來的高選擇性MMP-12抑制劑FP-025若研發成功，將是該領域First-in-class之創新藥物。