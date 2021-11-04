革自己的命 台塑生醫要在全台設置洗衣精自動補充站

台塑（1301）集團為了響應「節能減碳」，革自己的命。台塑生醫今天在「2021亞洲美容保養暨生技保健大展」中，大秀全新的「洗衣精自動補充站」，可以減少傳統洗衣精的塑膠瓶裝使用，目標未來一年要在全台設置1,200個補充站，估計每年可減少1,363公斤的碳排放量、及560公斤的塑料使用。

台塑生醫今年第二度參加生技展，一口氣展出橫跨醫療、生活、美容、保健、智慧居家、智能運動管理等多元領域的九大主題，其中攤位中擺放一台洗衣精自動補充站，相當吸睛。

台塑生醫副總劉慧啟今天表示，台塑生醫最近剛成立新公司，投入洗衣精暨其他清潔劑自動補充站的設置開發，目前已經和家樂福等連鎖量販通路合作，在全台設置約200台補充站。

接下來打算再和超商、販售洗衣機的家電通路，甚至號召一般民眾，開展「1坪房東」招募活動，在住家騎樓、商店門口、自助洗衣店、菜市場入口、社區空位等設置補充站，目標未來一年要在全台設置1,200個補充站。

劉慧啟說，相較於傳統的瓶裝洗衣精，台塑生醫期望未來民眾能自備瓶器到補充站購買，翻轉清潔劑的購買模式，台塑生醫把省下的包材費用、通路上架成本、運輸成本，全部回饋給消費者，比起一般瓶裝洗衣精，自動補充站的洗衣精價格只要三分之一，可望創造誘因。

台塑生醫此舉主要是希望落實節能減碳，減少洗衣精塑膠瓶裝的使用。有趣的是，台塑集團為國內石化龍頭，旗下的PP、PE等塑化產品，被廣泛應用做為塑膠瓶裝的原料，台塑生醫此舉等於是革自己的命，也展現出台塑集團在響應節能減碳方面的努力與決心。