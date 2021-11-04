2021亞洲生技大展 台鹽推出最新的重量級保養品

被喻為「膠原蛋白權威」的台鹽生技，今（4）日在台北世貿二館登場的「2021亞洲生技大展」推出2021重量級保養品「綠迷雅-金彈潤系列」，並獲伊林名模、美妝部落客們重磅推薦，見證國家級膠原蛋白品牌的魅力奇「肌」，將引起消費市場廣大迴響！

綠迷雅熱銷近20週年，挾帶得獎無數的磅礡氣勢，此次由台鹽公司總經理陳世輝率領生技團隊於「2021亞洲生技大展」開幕現場，發表台鹽2021全新升級新品「綠迷雅-金彈潤系列」，將領導品牌注入創新精神，以經典無可取代之姿再度席捲美容話題!

台鹽運用研發核心優勢，以頂級配方「膠原胜肽3.0 (Kallo Tai III)」及高濃度「黃金胜肽精華」結合「黃金微粒導航科技」，提供24小時源源不絕能量，7天突破保養瓶頸，綻放肌膚閃出彈潤高光!每瓶「煥顏霜」富含10萬顆植萃活顏因子，迅速修復再造彈力緊緻，甫上市即掀起市場熱潮!

陳世輝總經理表示，多年來「台鹽綠迷雅品牌」持續提升高效安全的科研技術，今首度亮相的「金彈潤系列」帶來快速滿足肌膚全方位需求、一步到位補足修護與彈潤，帶動科技養膚優雅不費力的時尚美容保養典範，完美傳遞「美麗改變看得見」!

而吳容輝董事長帶領台鹽不僅從軟硬體全面升級，整合生技門市和電子商務多元通路，以產品升級、服務加值的理念，為消費者打造健康美麗的大平台！

今年生技大展，台鹽展現研發實力及品質優勢，集結多項獲獎產品，除了發表重量級保養品「綠迷雅-金彈潤系列」，也帶來榮獲法國美妝大賞、Monde Selection國際品質評鑑獎的綠迷雅緊緻抗皺及保濕活潤系列；還有蟬聯國內外品質大獎的關鍵錠PLUS、「保健3寶(十益菌、維他命B、C)」，以及發揮核心優勢開發的「蓓舒美海鹽抗菌洗手露」、「SUPER防護乾洗手」防疫商品、獲得國際大獎殊榮的護牙齦抗敏牙膏及喜馬拉雅珍貴手採玫瑰鹽等明星商品，一次開箱放閃，完整呈現「全人健康新主義」的品牌形象與核心願景！

台鹽生技為回饋消費者，活動現場推出多款特價選品組合，除有驚喜寵粉「綠迷雅-金彈潤」8折優惠!還有國民愛用的明星保健食品任選三件7折優惠、保健3寶禮盒超值溫馨價300元!「百元好物專區」則提供台鹽優質面膜、親膚清潔商品、鹽山咖啡，不論送禮或是寵愛自己都是最佳獻禮！更配合政府祭出「振興5倍，臺鹽再加倍」活動，憑3,000元振興券買5,000元原價商品再加贈1,000元折價券、5,000元振興券買8,500元原價商品再加贈1,500元折價券。