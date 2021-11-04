電動車的時代即將來臨 台灣Audi推純電生活圈2.0

電動車的時代即將來臨，Audi 積極布局國內的電動車市場，推出「純電生活圈2.0」，台灣奧迪今天宣布與Noodoe、EV OASIS及EVALUE合作夥伴，加速拓展全台充電網絡，目前已於全台156個地點設立AC充電設施且於23個地點設置DC快充站；另外，今天也發表最新純電力作Audi e-tron GT與Audi RS e-tron GT，建議售價445萬元起。

國際級的知名車廠，推出推出電動車款，Audi重視電動車時代來臨，給予汽車造型設計上更多發揮的空間與可能性，今日發表最新純電力作Audie-tron GT與Audi RS e-tron GT，建議售價445萬元，運動化取向與舒適駕乘空間的雙重特質推出在台純電發展不遺餘力，從產品及充電體驗兩大面向持續拓展，台灣奧迪起，要讓消費者其體現Audi未來純電美學精髓，打造最適合動感操駕及長途旅行的豪華純電座駕。

另外，電動車大家最擔心的充電問題，「Audi 純電生活圈2.0」，台灣奧迪串聯台灣充電網絡，發動共享實驗計畫促進純電體驗，台灣奧迪與Noodoe、EV OASIS及EVALUE合作夥伴，加速拓展全台充電網絡，目前已於全台156個地點設立AC充電設施且於23個地點設置DC快充站。