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華航、長榮航 預計最快12月復飛英國航班

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北即時報導
長榮航空。(圖:長榮航空提供)
長榮航空。(圖:長榮航空提供)

中央流行疫情指揮中心昨天宣布，自11月6日起，將印度、英國、緬甸等國家自「重點高風險國家」移除，華航（2610）、長榮航（2618）目前正在積極評估，將視各國邊境管制規定、市場需求及台灣防疫政策，隨時觀察評估，預計最快12月會開始復飛英國航班，相關航班動態請關注官網。

華航表示，中央疫情指揮中心宣布英國從重點高風險國家移除，華航台北-倫敦航線規劃12月起恢復飛航，並持續依疫情狀況、防疫政策及市場需求評估，滾動式調整航班計畫。

長榮航空今天宣布，因應中央流行疫情指揮中心將英國自重點高風險國家移除，目前正著手積極評估往返台北-倫敦航線之市場需求，以及機隊與機組員調派之規劃，盡快恢復該航線航班，相關時程及細節需待確認後，再行於官網公布。

航空專家表示，隨著全球疫情開始降級解封，航空業客運步入復甦階段，目前國內對於出國返國還是需要住防疫旅館14天，現處於別國陸續開放邊境，但台灣並沒有對待開放， 所以航空要不要對客運市場增班，都是依市場需求，只要有需求，航空業者一定會立即增班迎商機。

長榮航空

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