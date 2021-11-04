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中鋼 全數完成燒結工場煙氣脫硫設備增設

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
中鋼公司一號燒結工場煙氣脫硫設備(中鋼/提供)
中鋼公司一號燒結工場煙氣脫硫設備(中鋼/提供)

中鋼（2002）成立以來即致力於各項環保改善及能資源節約工作，為降低燒結工場硫氧化物排放，今(2021)年10月全數完成一號至四號燒結工場煙氣脫硫設備的增設，每日可減排硫氧化物減14.38公噸，年減排量達5,249公噸，為提升高雄空氣品質貢獻心力。

燒結工場是一貫化作業煉鋼廠將鐵礦砂煉製成燒結礦不可或缺的製程，中鋼設有一號至四號燒結工場，原已設置靜電除塵器、煙氣觸媒還原脫硝設備等環保設施，並符合環保排放標準。為持續降低燒結工場煙氣硫氧化物的排放，在無可行的商業化煙氣脫硫設備進行購置及同時需滿足供應國內廣大用鋼客戶優質鋼品之前提下，中鋼決定採取自行設計、系統整合、設置及試車等分工方式，於2011年起斥資新台幣35億元，依序增設燒結製程的煙氣脫硫設備，2018年完成二號至四號設備建置後，累計硫氧化物減排量可達每日12.19公噸。

中鋼秉持著「沒有最好，只有更好」的環保改善理念，即使一號燒結製程設備受限於場地嚴重不足，2018年再斥資7.3億元，透過公司內跨單位群策群力及集團專業分工合作之下，將一號燒結工場鄰近及既有設備系統先行遷移及重新規劃配置，克服萬難騰出增設煙氣脫硫設備所需的空間，並於今年10月完成試車運轉，每日進一步減排硫氧化物2.19公噸，不僅完成中鋼一號至四號燒結工場全數增設煙氣脫硫設備的里程碑，總計每日可減排硫氧化物14.38公噸，年減排量達5,249公噸。

環境、社會及公司治理(ESG)為全球重要趨勢，為精進ESG永續發展工作，追求環境管理與清潔生產的目標，燒結工場全數完成煙氣脫硫設備的增設，中鋼朝綠色鋼廠的環保目標邁進一大步，將持續落實環保改善工作，為高雄的空品維護努力，善盡企業社會責任。

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