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今日完銷明天就後悔？ 房市掀封盤惜售風

經濟日報 / 記者游智文／即時報導
示意圖。記者游智文／攝影
示意圖。記者游智文／攝影

市調單位指出，北台灣推案市場持續升溫，新開賣的建案價格普遍高高掛，平價建案一推出大多迅速被掃光，連過去銷售速度緩慢，一個案子往往要賣一兩年的社子地區，也出現秒殺案。

住展雜誌研發長何世昌表示，由於近期價格跳漲得太快，部份業者擔心「今日完銷，明天就後悔」，開始吹起惜售風，有些建案邊賣邊漲價，有的則是直接封盤、或者先撤場不賣，目前北台線上待售的住宅建案數量已跌破1,200個。

根據住展調查，10月北台灣新建案市場六大指標，僅預售屋推案量分數下滑，其他增加或持平，住展風向球分數續增至43.1分，連續四個月走升，對應燈號持續亮出代表「復甦安全」的綠燈。

何世昌表示，10月預售屋推案量仍大，高達900餘億元；雖然案量不如9月，但指標建案數量卻更多，其中單一案量逾15億元以上的指標案就有23個，遍布北市大同、大安、內湖，新北板橋、泰山、五股、三重、新莊、中和，桃園中壢、龜山、龍潭、大園、蘆竹等。

10月新釋出的成屋案戶數也往上衝至逾800戶，議價率則因建商態度轉硬，降至11.9％。

市況方面，10月住展風向球追蹤的指標建案平均來客數續揚至38.9組／週，較9月增加6.2組，已連續四個月正成長，為今年來最高水準。看屋來客量衝高的主因，與10月為購屋旺季、連續假期較多，以及指標建案積極釋出廣告吸引來客等因素有關。

10月住展風向球追蹤的指標建案平均成交組數上揚至4.0組，較9月略增0.2組／週，成交組數亦已連續四個月正成長。近期除了剛性需求買盤穩健外，受到通膨預期影響，購買力更強的置產客群買盤已成為支撐房市的第二隻腳。

何世昌表示，近來多頭氣勢強盛，建商多認為晚些推出價格更好，怕賣太便宜的心態濃厚，「先觀望、緩推案」的味道逐漸萌牙，Q4推案量可能會比Q3少，供需失衡的狀況恐怕還會再延續一段時間。

資料來源／住展雜誌
資料來源／住展雜誌

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