蓋的是藝術品，不是豪宅！威京沈慶京：我若是房市專家，就不蓋「陶朱隱園」了

「我若是房市專家，就不會蓋陶朱隱園了！」面對記者追問房市看法，久未公開露面，人稱「威京小沈」的威京集團主席沈慶京感慨回應。

威京集團今日（11／3）在台北市總部舉辦全新CIS（企業識別系統）與ESG理念發表會，特地選在COP26舉辦期間，宣示集團全面轉向ESG企業。

包括台北市長柯文哲、台灣永續能源研究基金會董事長簡又新、海基會董事長許勝雄、工商協進會理事長林伯豐、華南銀行董事長張雲鵬、台達電董事長海英俊均出席盛會。

事實上，威京集團旗下，今年獲得TCSA台灣企業永續的中石化，自2005年開始推動減碳工程，累計投入減碳資金已達新台幣32.9億元，成功減碳27%，相當於1776座大安森林公園一年的碳吸收量。簡又新形容，關鍵就在總是充滿創意的沈慶京。

新企業識別亮相！沈慶京回應ESG議題

站在以藍天、海洋與綠地設計的企業新識別前，對於氣候變遷、地球暖化對人類與城市的衝擊，沈慶京回憶，早在2004年南亞大海嘯造成逾30萬人傷亡，他就嗅到地球暖化的迫切危機。

這讓他在2010年亞太會館準備改建時，力排眾議，選上當年僅34歲，在國際上仍沒沒無名的法國建築師──文森．卡勒博（Vincent Callebaut），「國際競圖時，他融入我們希望在各樓層種樹的理念，」但高出三倍的造價成本與三倍工期，集團上上下下，沒人贊成。「雖然建築壽命可能高過10倍以上，但蓋？還是不蓋？沈慶京陷入兩難抉擇。

他回憶，當時還特別諮詢了時任金仁寶集團、現任海基會董事長的許勝雄，以及前環保署署長蔡勳雄，「結果他們竟不約而同都說好！」為此，他除了請教台灣綠建築專家台達電董事長海英俊，還找來傑聯結構張敬禮，才克服特殊「螺旋式外觀」的建築結構挑戰。

陶朱隱園也沒讓沈慶京失望，不但是當時全台獨一無二，兼具節能減碳及吸碳抗暖的高樓藝術住宅，2016年更被CNN票選為世界九大城市新地標中唯一尖端的住宅地標。

但沈慶京卻感慨，身為ESG先行者的堅持，卻讓他一路走來，孤獨至今。

難得公開露面的他，面對媒體一再追問，外傳陶朱隱園每坪開價高達600萬元，是否曲高和寡？他一如往常堅定，「這是全球唯一能居住的『藝術品』，不能拿來跟豪宅類比，」「這市場是小眾中的小眾，價錢不值得大家如此關注。」

事實上，集團另一個備受關注的指標，京華城原址改建為四棟頂級辦公大樓的「京華廣場開發案」，甫於9月9日，通過台北市都市計畫委員會大會審議，取得合計共50%的容積獎勵。意即，若接下來通過都市設計審議委員會，京華廣場最高將可獲得840％容積，可望順利變身東區頂級辦公園區。

威京集團三大挑戰

只是，即使威京集團對外昭告集團全面邁向ESG，沈慶京對外亦宣示「雖千萬人、吾往矣」的決心。然而現實是，集團眼前仍有三大挑戰待解。

挑戰一、定位藝術品的陶朱隱園，終究得面對「曲高和寡」的市場質疑。 挑戰二、京華城原址改建四棟頂級商辦的「京華廣場」，原向銀行申請約350億元的聯貸案，十月初銀行團拍板，僅約149億元。聯貸不如預期，是否影響集團後續相關開發時程？ 挑戰三、定位頂級商辦的京華廣場預計2024年完工，將與南港一帶2023年就陸續釋出的大量頂級商辦正面對決，屆時，面對「更便宜、更具產業聚落優勢，公共運輸更方便」的南港商辦挑戰，京華廣場能否勝出？

接二連三的挑戰，也考驗著搶當ESG先行者的威京集團，能否順利轉型邁向永續。

（作者／林鳳琪 本文出自2021.11.3《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）