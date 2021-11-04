自己的人才自己養！「離岸風電國產化」缺工自救：台廠開課、徵年輕人

2025年能源轉型政策大限在即，離岸風電的水下基礎，卻在技術、缺工卡關。重重困境又缺乏奧援下，台廠不願坐以待斃，包括世紀鋼自建「焊工學校」、新光鋼培養白紙學徒，還歡迎毫無焊接經驗的門外漢來挑戰。

過去三年，離岸風電國產化如火如荼進行中，政策口號也喊得震天價響。然而，離岸風機雙腳的「水下基礎」，相關國產化台廠卻面臨焊接缺工、製造能力不足、時間不夠等困境。

無奈的是，當台廠陷入困局時，政府提供的幫助卻有限，「政府有幫我們找土地，但是後續要建廠、找人才，背後涉及都是錢，沒有資金怎麼玩？」世紀鋼鐵副總經理李育慶說。

對許多傳產台廠來說，離岸風電動輒上億的建廠和設備投資，負擔甚大，同時今年又逢缺工、營造業搶才等困境，如今還有疫情來攪局，自然令國產化進度岌岌可危。

世紀鋼：自己的人才自己養、今年開張焊接學校

儘管如此，幾家水下基礎的台廠並未坐以待斃，只是異口同聲說，「現況就是大家自立自強！」如今，面臨缺工潮，世紀鋼、新光鋼都各有解套戰略。

探究水下基礎缺工的原因，其實主要是台灣向來缺乏所需的高階焊工，而世紀鋼在2016年就發覺人才困境，對此展開超前部署。

那年，離岸風電國產化政策才要起步，朝野兩黨卻為政策細節吵翻天、遲遲未能定案。許多台廠見國產化前途未明，都遲遲不敢投資，深怕最後政策變卦，落得一場空。

但當時，世紀鋼就獨排眾議，大膽砸錢開始建廠、攬才。「其實民間企業要不要投入都在做賭注，而且不是小錢，光我們就投入100多億。」李育慶說。

儘管鮮少人看好，世紀鋼董座賴文祥卻堅信，「今天不管誰執政，綠能都是未來必走的路。」且離岸風電市場、商機龐大，如不趁早投資、攬才，將來絕對吃不下需求。

雖然，台灣有金屬中心、大專院校培育焊工，國外也有現成人才可招聘。但賴文祥深知，若將來台廠紛紛投入離岸風電，人才勢必供不應求，且若要真正落實國產化，也不該全賴國外人才。

因此2016年，世紀鋼就下定決心「自己的人才自己養」。首先便祭出高薪，大舉招攬現成焊工，並提供培訓課程，啟動傳統人才轉型，也順利養成一批高階焊工。

只是沒想到，今年疫情令外國工人無法來台，同時國內又逢營建業搶工，世紀鋼不免再次深感缺工危機。

不過這回，賴文祥心想，既然各界都想搶現成焊工、台灣的技職體系又來不及培育新才，不如，世紀鋼自己來辦學養人才吧？

於是，賴文祥今年便相當「阿莎力地」買下經營不善的學校，改設為「焊工學校」，希望細水長流地培育年輕世代，長期深耕台灣風電人才。

因為他深諳，「真正的國產化，應該技術、人才都根留台灣。」若兩者缺一，台灣便只能仰賴進口，不只缺乏自主供應力，價格更恐怕完全受制國外廠商。

面對離岸風電未來數十年的迢迢長路，世紀鋼要從「焊工學校」建立本土人才根基。

新光鋼：不懂焊接的門外漢，從零做起反而沒包袱

「一開始我們是不懂焊接的初學者，所以投入離岸風電時，就很重視焊接成熟度，也花很多心思。」新光鋼協理、前端風電總經理黃俊傑回憶。

相較其他鋼結構廠、造船廠，過去即有豐厚的焊接經驗和焊工資源；新光鋼跨入時，則堪稱是焊接的門外漢。

但正因沒經驗，新光鋼起步也特別早，從2016年就開始買設備、建廠、學焊接；同時，新光鋼自知能力有限，所以最初就聚焦戰場，只專攻水下基礎中，焊接門檻稍低的「水下基樁（PP）」部分。

鎖定目標後，新光鋼迅速啟動招工。奇特的是，當時工廠招聘的竟多數是年輕、毫無經驗的「白紙」學徒，而非技術底子豐富的老師傅。

黃俊傑解釋，一來新光鋼過去沒經驗，所以也相對沒包袱、不怕年輕人從頭學；二來，年輕學徒直接學習歐美規格的技術、標準，反而不像老師傅會面臨台規、歐美規的差異和不適應，跨入更順。

整整一年多，新光鋼都在打磨年輕焊工的焊接技術、產品製程，同時還得一併建立起工廠的專案管理、品質系統，幾乎全部都得從零做起。

疫情前已超前部署，如今順利交貨

直至2019年，新光鋼總算將焊工海外培訓、工廠設備裝機、認證，全都做到位，也因為一切走得早，才能避開2020年的疫情攪局，如今已順利投產交貨。

儘管相比歐美，台灣離岸風電產業起步晚、人才也尚未補足，將來面臨的挑戰不小，但憑藉台廠強大的韌性與應變力，國產化及人才在地深耕的日子，依然可以期待。

（作者／王昱翔 本文出自2021.11.2《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）