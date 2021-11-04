快訊

基隆至八堵段「廢台鐵換基捷」惹議 王國材急滅火：10年後再決定

酒店女設局殺富男友 父母與弟涉嫌重大也遭聲押

西門町商圈起死回生？這路段店租破萬創新高

經濟日報 / 記者朱曼寧／即時報導

今年初起本土疫情大爆發，不少店家空轉逾3個月，其中西門町商圈更是頻傳倒店、退租潮，不過近期隨著疫情趨緩，商圈復甦趨勢明顯。最新實價登錄揭露，武昌街二段8月份出現一筆店面單坪租金11,667元的租賃交易，是實價登錄以來、同路段首度破萬的租金單價。

實價顯示，武昌街二段在去年之前的租賃記錄並不多，每年約1~3件，平均租金約每坪2000~5000元，但今年統計至8月，已有9筆店面租賃交易。而該路段在2019年最高租金單坪3,774元、2020年單坪4,184元。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡分析，西門町是台北市黃金商圈，過去店面出租的機會很少，在電商衝擊及疫情出現後，店面空置率才逐漸增高，由於商圈知名度高，新品牌或想試水溫的店家仍願意進駐，而武昌街二段靠近環河南北道路，屬於西門町較外圍的地段，相較於捷運西門站周邊徒步區單坪租金可達2萬元，租金水平落差大，不過這個區塊有武昌誠品及電影院，防疫降級放寬電影院的限制拉回人流，五倍劵也讓消費人潮也回籠，因此吸引店家趁機卡位。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨表示，疫情之後各大商圈衰頹，店家退出結束營業的消息不斷，如今疫苗施打普及率提高，國人恐懼解除，尤其先前受疫情抑制的消費力道，將大舉反彈，有助緩解商圈空置問題。

租金 疫情

延伸閱讀

疫情危機解除加碼進駐 武昌街二段店租創新高

逆向思考？ 倒店聲中西門町這區店租出現新高

青少年飛踢重摔西門町街友 社會局怒：嚴厲譴責

獨／王瞳逛街遇強震 艾成快逃突告白「不讓她單身」

相關新聞

生技攻製藥代工 邁步

政府大力鼓吹生技產業朝委託開發及生產（CDMO）模式發展，將規劃年產能10億劑的核酸藥物廠，投資金額最多100億元，採取...

政經私房話／鄭智成 樂被英特爾監控

英特爾業務行銷事業群商用業務總監鄭智成飽讀群書，學識淵博，被同事尊稱為「鄭教授」，而且他為人謙沖，在公司贏得好人緣。鄭智...

榮化斥資47億 台美大擴產

跟隨台積電腳步，李長榮化工昨（3）日宣布大手筆投資47億元，在台、美兩地同步展開大擴產，擬在台中及美國亞歷桑那州各設置年...

長榮分進合擊 戰力強

全球大型航商龍頭馬士基、三哥達飛航運陸續整合海空運運力，業內指出，長榮集團是全球唯一同時具備「海空全方位運力」的集團，海...

威京集團拚淨零碳排 落實ESG

落實節能減碳，威京集團主席沈慶京昨（3）日宣布啟用新企業識別系統（CIS）、ESG目標；沈慶京指出，集團旗下中石化設定年...

柯P：減排目標提高到30%

台北市長柯文哲昨（3）日在「威京集團全新CIS（企業識別系統）與ESG理念發表會」中表示，節能減碳是世界潮流，北市府原先...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。