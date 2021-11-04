西門町商圈起死回生？這路段店租破萬創新高

今年初起本土疫情大爆發，不少店家空轉逾3個月，其中西門町商圈更是頻傳倒店、退租潮，不過近期隨著疫情趨緩，商圈復甦趨勢明顯。最新實價登錄揭露，武昌街二段8月份出現一筆店面單坪租金11,667元的租賃交易，是實價登錄以來、同路段首度破萬的租金單價。

實價顯示，武昌街二段在去年之前的租賃記錄並不多，每年約1~3件，平均租金約每坪2000~5000元，但今年統計至8月，已有9筆店面租賃交易。而該路段在2019年最高租金單坪3,774元、2020年單坪4,184元。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡分析，西門町是台北市黃金商圈，過去店面出租的機會很少，在電商衝擊及疫情出現後，店面空置率才逐漸增高，由於商圈知名度高，新品牌或想試水溫的店家仍願意進駐，而武昌街二段靠近環河南北道路，屬於西門町較外圍的地段，相較於捷運西門站周邊徒步區單坪租金可達2萬元，租金水平落差大，不過這個區塊有武昌誠品及電影院，防疫降級放寬電影院的限制拉回人流，五倍劵也讓消費人潮也回籠，因此吸引店家趁機卡位。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨表示，疫情之後各大商圈衰頹，店家退出結束營業的消息不斷，如今疫苗施打普及率提高，國人恐懼解除，尤其先前受疫情抑制的消費力道，將大舉反彈，有助緩解商圈空置問題。