2021捷克水晶「戀戀摩瑟情」特展 新竹大遠百璀璨登場

經濟日報 / 記者李珣瑛／新竹即時報導
迎接2022中國虎年到來，摩瑟雕刻家史沃博達推出「臥虎藏龍」力作。記者李珣瑛／攝影
迎接2022中國虎年到來，摩瑟雕刻家史沃博達推出「臥虎藏龍」力作。記者李珣瑛／攝影

受到疫情影響，捷克摩瑟水晶工坊的藝術家今年無法與收藏家們見面，但仍然推出多款年度力作，在金秋豐收的時節，趕搭新竹大遠百周年慶檔期，以精彩的新品滿足科技界收藏家的典藏藝品需求。

國裕生活執行董事欒慎寰表示，摩瑟雕刻大師湯瑪斯・雷瑟所創作全球限量八件的「永恆的容顏」，標價500萬元。台灣就取得四件，在巡迴台北、台北、台中高雄展出後，已售出三件。其中，台中場賣出的是新竹的科技人，唯恐「永恆的容顏」巡回到最後一站新竹時已經售罄，於是搶在第二站到台中場出手買下。

欒慎寰指出，摩瑟水晶的大師們運用多種雕刻技法，精確琢磨細節，讓古典的油畫在晶瑩剔透的水晶上重生。勁道有力的雕刻線條，體現動物的矯健與靈活行動力，足見大師技藝高超。「永恆的容顏」由摩瑟雕刻大師湯瑪斯・雷瑟所創作，以義大利畫家布魯諾・馬約的畫作為靈感，刻畫出曼妙女郎輕掬秀髮的動人瞬間。

水晶彩繪在用色上有如煉金一般複雜，藝術家要為不同的作品備妥不同材料、設備與技法。彩繪大師杰樂奇以精雕細琢的古法完成「花樣年華」作品；更以高超技藝，創作新藝術風格的「榮耀金樽」、「鷹揚萬里」、「傳來好運紅鸚鵡」等華麗浮雕為特色的花瓶，再次展現了摩瑟水晶的奢華尊貴。

「出類拔萃」是由捷克設計師洛比契克創作，藉由摩瑟水晶的色彩與光學效果，靈感來自建築，它像一組具有巧妙的幾何結構與運動能量的藝術菱鏡，為觀者提供一場豐富燦爛的視覺饗宴。2013年首度亮相即被搶購一空，時隔八年再度推出50件限量作品，則是以淡黃和海洋綠色登場。

摩瑟雕刻大師湯瑪斯・雷瑟所創作全球限量八件的「永恆的容顏」，標價500萬元。記者李珣瑛／攝影
摩瑟雕刻大師湯瑪斯・雷瑟所創作全球限量八件的「永恆的容顏」，標價500萬元。記者李珣瑛／攝影
捷克設計師洛比契克時隔八年再度推出「出類拔萃」。記者李珣瑛／攝影
捷克設計師洛比契克時隔八年再度推出「出類拔萃」。記者李珣瑛／攝影

湯瑪斯 藝術家 捷克

延伸閱讀

中東歐疫情加劇 捷克、波蘭新增確診皆創數月新高

台捷友誼深化 捷克駐美使館邀蕭美琴同賀國慶

「戀戀摩瑟情」水晶特展 港都璀燦登場

布拉格市長賀瑞普友台抗中 反映捷克政壇風向

相關新聞

老屋主賺翻！台北億元透天去年來成交150億 這區最多

台北市土地寸土寸金，原本透天產品因為土地坪數大，一直維持不錯的身價，而危老政策給予高額的容積獎勵，更帶動老舊透天的身價翻...

裕隆大陸轉投資 東風裕隆經法院裁定受理「預重整」申請

裕隆公司（2201）今（3）日公告表示，轉投資公司東風裕隆汽車有限公司在當地政府支持下申請預重整，已由浙江省杭州市中級人...

陶朱隱園賣誰？沈慶京：小眾中的小眾、售價四個字

威京總部集團於今(3)日舉辦全新CIS企業識別系統與ESG理念發表會，集團主席沈慶京表示，新的CIS以天空淺藍展示對於環...

淨零碳排雪球效應 將成臺灣未來30年最大挑戰

極端氣候對環境的影響迫在眉睫，全球130多個國家宣示2050年要達到淨零碳排目標，減碳已是走向未來的方程式。為協助產業超...

搶國旅振興觀光 嘉縣團旅獎助上路、自由行Ｑ碰券發送

新冠肺炎疫情緩和，防疫鬆綁，五倍券發行，國旅民眾增加，為振興疫後經濟，吸引來嘉旅遊消費，嘉義縣團旅獎助方案1日上路，縣長...

不僅是豪宅！陶朱隱園綠覆率達246% 盼抗全球暖化

由威京總部集團旗下中華工程推動的北市信義計劃區知名豪宅「陶朱隱園」，因外型獨特，相當吸睛。不過陶朱隱園除了要價不菲外，更...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。