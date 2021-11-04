2021捷克水晶「戀戀摩瑟情」特展 新竹大遠百璀璨登場

受到疫情影響，捷克摩瑟水晶工坊的藝術家今年無法與收藏家們見面，但仍然推出多款年度力作，在金秋豐收的時節，趕搭新竹大遠百周年慶檔期，以精彩的新品滿足科技界收藏家的典藏藝品需求。

國裕生活執行董事欒慎寰表示，摩瑟雕刻大師湯瑪斯・雷瑟所創作全球限量八件的「永恆的容顏」，標價500萬元。台灣就取得四件，在巡迴台北、台北、台中高雄展出後，已售出三件。其中，台中場賣出的是新竹的科技人，唯恐「永恆的容顏」巡回到最後一站新竹時已經售罄，於是搶在第二站到台中場出手買下。

欒慎寰指出，摩瑟水晶的大師們運用多種雕刻技法，精確琢磨細節，讓古典的油畫在晶瑩剔透的水晶上重生。勁道有力的雕刻線條，體現動物的矯健與靈活行動力，足見大師技藝高超。「永恆的容顏」由摩瑟雕刻大師湯瑪斯・雷瑟所創作，以義大利畫家布魯諾・馬約的畫作為靈感，刻畫出曼妙女郎輕掬秀髮的動人瞬間。

水晶彩繪在用色上有如煉金一般複雜，藝術家要為不同的作品備妥不同材料、設備與技法。彩繪大師杰樂奇以精雕細琢的古法完成「花樣年華」作品；更以高超技藝，創作新藝術風格的「榮耀金樽」、「鷹揚萬里」、「傳來好運紅鸚鵡」等華麗浮雕為特色的花瓶，再次展現了摩瑟水晶的奢華尊貴。