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老屋主賺翻！台北億元透天去年來成交150億 這區最多

經濟日報 / 記者朱曼寧／台北即時報導
台北市房市。聯合報系資料照片／記者陳正興攝影
台北市房市。聯合報系資料照片／記者陳正興攝影

台北市土地寸土寸金，原本透天產品因為土地坪數大，一直維持不錯的身價，而危老政策給予高額的容積獎勵，更帶動老舊透天的身價翻漲，開發商也樂於從老舊建物身上「煉金」，把老透天拆除提煉出可開發的素地，根據信義房屋不動產企研室統計，台北市從去年至今揭露的億元老舊透天厝，金額就超過150億元，早年持有透天的老屋主，身價也隨之翻揚。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，台北市因為發展早建築普遍較為老舊，同時台北市也缺乏大型重劃區供給，大地坪的透天厝成為開發商眼中有機會整合改建的產品，而北市的透天厝從早年的使用價值，隨地價飆漲現在則著眼地坪多少的土地改建價值，尤其危老政策推動讓土地可以興建的面積變大，土地的開發效益更高，更進一步讓老透天還享受到政策的獎勵價值，因此北市億元級老舊透天交易漸趨熱絡，同時現在許多危老的改建案，透天的改建案也是其中的常客。

信義房屋統計屋齡30年以上與太老舊未揭露屋齡的案件，去年至今北市累計億元透天的交易案件就超過60件，累計總成交金額達154億元，其中單筆億元以上透天成交金額最多的區域為士林區，累計成交金額達36億元，其次則是松山區的26億元，大同區的23億元，市中心的大安區反而億元透天成交量稀少，最少的則是相對晚期開發的內湖與早年工業為主的南港區。

曾敬德指出，近日國壽公告取得南陽街一處老舊建物，土地面積近50坪，成交金額就達到3億元，持有人則為兩位自然人，顯見台北市高容積路段的舊透天，對於投資機構相當有吸引力，而透天要能改建的三關鍵「低店效、高容積、可整合」，低店效可以增加房東參與改建的意願，高容積獲得高容積獎勵後更具開發效應，另外周邊若是類似老舊透天多則更具備開發規模，更容易創造高房價。

信義房屋 建案 重劃區

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