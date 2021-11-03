裕隆大陸轉投資 東風裕隆經法院裁定受理「預重整」申請

裕隆公司（2201）今（3）日公告表示，轉投資公司東風裕隆汽車有限公司在當地政府支持下申請預重整，已由浙江省杭州市中級人民法院裁定同意受理。

裕隆公司表示，受到近年大陸汽車市場競爭環境激烈的影響，東風裕隆股東雙方積極為公司尋找策略性投資夥伴。經過各方努力，在地方政府的支持下，東風裕隆已取得杭州地方法院受理東風裕隆預重整申請的通知，後續東風裕隆將透過預重整的法定程序進行策略、資本及債務重組，為東風裕隆引進策略夥伴的資源，以利公司進一步的發展。

裕隆公司的公告中指出，對債權保全措施，公司將配合法院相關程序，視情況採取必要法律措施。這項預重整對公司損益與現金流無影響。裕隆公司將配合法院相關程序，續行債權申報、確認意向投資人所提重整方案等工作。

東風裕隆在杭州蕭山的廠房已停工，裕隆並已足額提列，未來將不致再對裕隆公司的財報造成損失。不過東風裕隆的廠房土地及相關資產仍有一定的價值，預期經歷過資本與債務重組之後，有機會再創造價值，不過未來是否有合適的對象有意接手，目前還難以判斷。