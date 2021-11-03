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張泰山強棒出擊 助攻「Merry Young 快樂襪」募資開跑

經濟日報 / 記者宋健生/台中即時報導
張泰山認購100雙快樂襪，盼再集氣134位球迷接棒完成瑪利亞青年開店夢想。記者宋健生/攝影
張泰山認購100雙快樂襪，盼再集氣134位球迷接棒完成瑪利亞青年開店夢想。記者宋健生/攝影

職棒教練張泰山今(3)日出席瑪利亞心智障礙青年 X「Merry Young快樂襪」自立計畫活動， 正式宣布嘖嘖募資開跑，張泰山並率先認購100雙快樂襪，盼再集氣134位球迷接棒，完成瑪利亞青年開店夢想。

張泰山致詞時表示，1996年新人王之爭，當年就是頒給「無名」新秀的自己，藉此鼓勵瑪利亞心智障礙青年，只要勤奮努力，他們創作的襪子一定會慢慢被大家知道，「Merry Young 快樂襪」這個品牌一定會成為今年的新人王。

除了率先認購冬季送暖公益特別方案100雙襪子，給南投縣的千秋國小少棒隊作為聖誕節禮物，張泰山也呼籲社會大眾趕快上嘖嘖募資平台選購贊助方案，支持心智障礙青年學習自立，籌建一間「快樂襪子店」就差1萬3,000雙襪子。

「認購一雙快樂襪，幫我們走得更遠！」瑪利亞基金會執行長陳美鈴說，為了讓瑪利亞青年們能更進一步學習自立，瑪利亞社會福利基金會有了籌建一間「快樂襪子店」的動機，希望能利用這個小賣店，逐步培訓心智障礙青年擁有基本的工作能力。

瑪利亞社會福利基金會30多年來，從協助心智障礙兒童的早療教育開始，有許多個案都是在長年的陪跑中，慢慢學著如何打開自我、與人溝通，甚至有機會逐步融入社會。

「Merry Young 快樂襪」是瑪利亞畫畫班的心血結晶，來到美術教室的學員，都有程度不等的智能障礙，卻無礙於展現他們的藝術熱情，在課堂中創造出數量驚人的作品，走出「心智障礙者」的設限，畫出一雙雙朝氣蓬勃的襪子。

未來小賣店將由湘姿擔任店長(26歲，輕度智能障礙，平常是瑪利亞青年表演坊的成員)，她所創作的襪子主題為「老鼠的音樂會」。

喜歡助人樂於分享的湘姿，想像自己化身為最佳女歌手，彈著烏克莉莉譜出美妙樂章，用音符傳遞快樂旋律，感染身邊的好朋友們隨音樂起舞搖擺，讓大家沉浸於午後的音樂饗宴，忘卻一切的煩惱憂愁。

陳美鈴說，「Merry Young快樂襪」的品牌能順利上市，這代表有機會讓瑪利亞青年透過創作為自己發聲，也代表基金會能為心智障礙者創造更多工作機會。

另一方面，也讓瑪利亞基金會有機會透過社會企業的力量，降低募款的不足，不會因為疫情的衝擊，就讓弱勢服務斷線。這次募資計畫延續去年聖誕節快樂襪與瑪利亞青年未完成的夢想，繼續往開店的計畫逐步踏實，品牌上市是關鍵的第一步，非常需要大家助基金會一臂之力。

陳美鈴強調，「Merry Young快樂襪」讓我們懂得用創意看世界，就算只是一雙襪子，也能傳遞快樂。

瑪利亞青年畫出一雙雙朝氣蓬勃的襪子。記者宋健生/攝影
瑪利亞青年畫出一雙雙朝氣蓬勃的襪子。記者宋健生/攝影
張泰山(左一)出席「Merry Young快樂襪」自立計畫活動，宣布嘖嘖募資開跑。記者宋健生 /攝影
張泰山(左一)出席「Merry Young快樂襪」自立計畫活動，宣布嘖嘖募資開跑。記者宋健生 /攝影

張泰山 認購 募資

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