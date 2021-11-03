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陶朱隱園賣誰？沈慶京：小眾中的小眾、售價四個字

經濟日報 / 記者游智文／即時報導
陶朱隱園。記者游智文／攝影
陶朱隱園。記者游智文／攝影

威京總部集團於今(3)日舉辦全新CIS企業識別系統與ESG理念發表會，集團主席沈慶京表示，新的CIS以天空淺藍展示對於環保的重視；海洋深藍傳達生物多樣性；大地綠堅守吸碳抗暖，保護地球，希望帶動全球在節能減碳、吸碳抗暖方面做出更大的貢獻。

對於外界關心的陶朱隱園，沈慶京表示，陶朱隱園是小眾中的小眾，是藝術品不是豪宅，拜託媒體幫忙向外界澄清「不要說豪宅」；至於售價，沈慶京表示不能談，因為會被批評是在炒作房價，不過他說，陶朱隱園的價值，小眾中的小眾「心知肚明」。

沈慶京強調，陶朱隱園對小眾中的小眾，有二大吸引力，一是藝術造型，另一就是節能減碳、種樹愛環境的公益精神，陶朱隱園綠覆率達246%，吸碳量可達每年130噸以上，同時又可抗暖。

沈慶京表示，中工（2515）正在興建中的未來化AI智慧園區，也比照節能減碳與吸碳抗暖原則。另外旗下中石化（1314）也持續加速節能減碳，過去10年投入數十億金額，減碳量高達25%，並受台灣永續能源研究基金會所舉辦的TCSA台灣企業永續獎肯定，今年獲頒環境面三個獎項。

中華工程發言人程安慈表示，陶朱隱園目前整體工程已差不多，在做最後公設收尾調整，另外為求完美，已完成的實品屋也做一些調整，預計明年第一季全數完工，到時再對外開放。沈慶京則表示，現在工地仍很亂，但假以時日，各界一定大為驚豔，他對銷售信心十足。

威京總部集團主席沈慶京。圖／中華工程提供
威京總部集團主席沈慶京。圖／中華工程提供

沈慶京 減碳 豪宅

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