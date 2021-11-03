供應鏈問題可在2022年緩和 瑞銀新報告：看好股市走高

瑞銀今（3）日最新報告，認為當前能源價格走高和多種產品和勞動力的供應受阻，正在導致經濟增長放緩以及通膨預期上升，瑞銀密切關注各國央行現在是否對居高不下的通膨失去耐心，因為有跡象表明通膨正在侵蝕消費者和企業的價格預期。

投資者要如何應對？瑞銀財富管理投資總監辦公室全球首席投資總監 Mark Haefele指出，由於目前的問題似乎仍舊更傾向是暫時性而非結構性的，瑞銀報告認為，股市將繼續走高。實際上，如果通膨預期小幅上升有助於消除通縮擔憂，那麼這可能有利於市場。

瑞銀評估，全球經濟增長依然強勁，供應鏈問題應會在2022年緩和，並且企業獲利將繼續增長。瑞銀預期，2022年經濟增長雖將放緩但會保持強勁，且通膨率將不斷下降，這些應會支撐股市。

可投資的產業中，報告中指出，按地區、行業和資產類別進行多元化投資對管理當前的市場動態也很重要。青睞金融、能源、歐元區和日本，從而受益於全球經濟增長。

在防禦性行業中，醫療行業是首選。 Mark Haefele表是，投資者可以利用包括避險基金（對沖基金）在內的另類投資對投資組合進行多元化配置，如果持續的通膨擔憂增加股票與債券的相關性，這可能有助於降低投資組合的波動性。我們也將美元上調至看好。

瑞銀認為，當前的能源和勞動力市場問題本質上是暫時性的，不是經濟增長的結構性上限。

首先，瑞銀認為，當前供應鏈和能源挑戰大多都源自於對商品（相對於服務）異乎尋常但暫時性的需求。隨著經濟重啟和消費者需求從商品轉向服務，庫存將得以回補，交付混亂情況減少，並緩解大宗商品價格飆升的局面。

第二，瑞銀認為，當前的勞動力供應挑戰以及低技能和服務業薪資的上行壓力，反映了勞工重回職場之際的勞動力摩擦，假以時日這種情況應會減緩。

第三，1980年之前許多導致汽油價格倍升的因素，當前並未出現。價格管制、工會談判以及“失敗主義”的貨幣政策哲學當年發揮了推波助瀾的作用，最終將一場暫時性的能源危機轉變成長時間的滯脹。