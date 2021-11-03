快訊

最後機會！藝FUN券第四波中籤號碼出爐 幸運兒爽拿6百

演訓誤觸開關！阿帕契直升機發射架脫落 航特部釐清肇因

聽新聞
test
0:00 / 0:00

搶國旅振興觀光 嘉縣團旅獎助上路、自由行Ｑ碰券發送

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣團旅獎助方案1日上路，縣長翁章梁加碼推出「Q碰券活動」，發送自由行旅客千元Q碰券，折抵房價及消費，帶動觀光業復甦。圖／嘉縣府提供
嘉義縣團旅獎助方案1日上路，縣長翁章梁加碼推出「Q碰券活動」，發送自由行旅客千元Q碰券，折抵房價及消費，帶動觀光業復甦。圖／嘉縣府提供

新冠肺炎疫情緩和，防疫鬆綁，五倍券發行，國旅民眾增加，為振興疫後經濟，吸引來嘉旅遊消費，嘉義縣團旅獎助方案1日上路，縣長翁章梁加碼推出「Q碰券活動」，發送自由行旅客折抵房價及消費，期限到明年2月28日止，帶動觀光業復甦。

文化觀光局說，今年觀光業受疫情衝擊更甚以往，特別將去年的300元Q碰券，提高到千元，配發旅宿業代發給住宿旅客，每間旅宿業的配額將按房間數級距分配。

Q碰券取得方式簡單，只要是自由行旅客入住縣內旅館及民宿，每房即可向業者領取千元Q碰券，含面額500元1張、100元3張及50 元4張，其中面額500元只可折抵房價，其餘500元可以在合作餐飲、伴手禮、農會及觀光休閒等店家折抵使用。

文觀局提醒旅客，記得直接向旅宿業者訂房並入住，才能領取Q碰券，期限到明年2月28日止，總補助金額高達5500萬元，Q碰券配額5萬5千份；秋冬季節可以選擇來山上，觀賞台18線頂石棹雲瀑琉璃光，探索166線的獨立山、太興岩及瑞太古道樂活步道，漫步太平雲梯、碧湖山觀光茶園及海鼠山1314等茶園風光。

也可到故宮南院及蒜頭糖廠蔗埕文化園區來一趟知性之旅，沿海的鰲鼓濕地上演候鳥遷徙秀，接續跨年阿里山日出印象音樂會，也將迎來第20周年。

嘉義縣團旅獎助方案申辦網站上線，民眾1日起到明年2月28日期間，參加合法旅行業者推出的嘉義縣套裝行程，每團至少6人，遊玩2天1夜以上，住縣內合法旅宿，遊程經觀光軸線六大主題中至少三處景點，即可享有每人每次獎助千元，每團上限3萬元，共1萬個補助名額，申辦網站 https://chiatravel2021.wordpress.com/。

嘉義縣團旅獎助方案1日上路，縣長翁章梁加碼推出「Q碰券活動」，發送自由行旅客千元Q碰券，折抵房價及消費，帶動觀光業復甦。圖／嘉縣府提供
嘉義縣團旅獎助方案1日上路，縣長翁章梁加碼推出「Q碰券活動」，發送自由行旅客千元Q碰券，折抵房價及消費，帶動觀光業復甦。圖／嘉縣府提供

觀光 疫情 自由行

延伸閱讀

超級幸運兒是你！這組「號碼」連4週中獎 爽賺3000元

哭求低調！國旅券「隱藏用法」曝 鄉民實測驚：沒說不知道

影／阿北出事了！他隻身駕車遊嘉縣大埔 不諳路況掉山溝

千元國旅券超夯 已近143萬領券、5千多人使用

相關新聞

「5年沒賣出一輛車」哈雷供應商砸5億打造「電動重機」背後推手是這70餘歲越南台商

這個幕後推手來自1位年過70歲的越南台商，並想藉此建立起供應鏈國家隊。

搶國旅振興觀光 嘉縣團旅獎助上路、自由行Ｑ碰券發送

新冠肺炎疫情緩和，防疫鬆綁，五倍券發行，國旅民眾增加，為振興疫後經濟，吸引來嘉旅遊消費，嘉義縣團旅獎助方案1日上路，縣長...

觀光旅遊產業漸復甦 智崴搶元宇宙商機

智崴集團（5263）今（3 ）日舉辦記者會，宣布本週六（6 日）於旗下 i-Ride 飛行劇院將推出旗艦企劃《下一站去哪...

追求營造零排碳 麗明營造4營建案今起建立排碳數據

節能減碳是未來的趨勢，營建業也是碳排放量大的業之一，曾負責打造國家歌劇院的台中市麗明營造今與台灣營建研究院簽約，以目前正...

亞洲生技大展明登場 40家上市櫃企業參展助陣

亞洲生技產業年度盛會，疫後規模最大國際型生技展會「2021 BIO Asia-Taiwan 亞洲生技大展」將於明（4）日...

逆向思考？ 倒店聲中西門町這區店租出現新高

退租、倒店、降租不斷的西門町，傳來好消息。最新實價揭露，武昌街二段8月出現一筆店面單坪租金11,667元的租賃紀錄，是實...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。