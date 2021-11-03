搶國旅振興觀光 嘉縣團旅獎助上路、自由行Ｑ碰券發送

新冠肺炎疫情緩和，防疫鬆綁，五倍券發行，國旅民眾增加，為振興疫後經濟，吸引來嘉旅遊消費，嘉義縣團旅獎助方案1日上路，縣長翁章梁加碼推出「Q碰券活動」，發送自由行旅客折抵房價及消費，期限到明年2月28日止，帶動觀光業復甦。

文化觀光局說，今年觀光業受疫情衝擊更甚以往，特別將去年的300元Q碰券，提高到千元，配發旅宿業代發給住宿旅客，每間旅宿業的配額將按房間數級距分配。

Q碰券取得方式簡單，只要是自由行旅客入住縣內旅館及民宿，每房即可向業者領取千元Q碰券，含面額500元1張、100元3張及50 元4張，其中面額500元只可折抵房價，其餘500元可以在合作餐飲、伴手禮、農會及觀光休閒等店家折抵使用。

文觀局提醒旅客，記得直接向旅宿業者訂房並入住，才能領取Q碰券，期限到明年2月28日止，總補助金額高達5500萬元，Q碰券配額5萬5千份；秋冬季節可以選擇來山上，觀賞台18線頂石棹雲瀑琉璃光，探索166線的獨立山、太興岩及瑞太古道樂活步道，漫步太平雲梯、碧湖山觀光茶園及海鼠山1314等茶園風光。

也可到故宮南院及蒜頭糖廠蔗埕文化園區來一趟知性之旅，沿海的鰲鼓濕地上演候鳥遷徙秀，接續跨年阿里山日出印象音樂會，也將迎來第20周年。