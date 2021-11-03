不僅是豪宅！陶朱隱園綠覆率達246% 盼抗全球暖化

由威京總部集團旗下中華工程推動的北市信義計劃區知名豪宅「陶朱隱園」，因外型獨特，相當吸睛。不過陶朱隱園除了要價不菲外，更是知名的綠建築，綠覆率達246%，吸碳量可達每年130噸以上，在全球抗暖上，貢獻不少心力。

威京集團3日舉辦全新CIS（企業識別系統）與ESG理念發表會，正式宣布由原來的大地黃、環保綠識別系統，改為藍天、海洋、綠地意象，以保護地球為決心，形成全新的CIS識別系統。

威京集團主席沈慶京表示，未來十年是危急存亡的關鍵時刻，不能再容忍極端氣候的災害擴大而作為不夠。