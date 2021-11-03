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不僅是豪宅！陶朱隱園綠覆率達246% 盼抗全球暖化

經濟日報 / 記者朱曼寧／台北即時報導
陶朱隱園頂樓為太陽能發電。圖／威京集團提供
陶朱隱園頂樓為太陽能發電。圖／威京集團提供

由威京總部集團旗下中華工程推動的北市信義計劃區知名豪宅「陶朱隱園」，因外型獨特，相當吸睛。不過陶朱隱園除了要價不菲外，更是知名的綠建築，綠覆率達246%，吸碳量可達每年130噸以上，在全球抗暖上，貢獻不少心力。

威京集團3日舉辦全新CIS（企業識別系統）與ESG理念發表會，正式宣布由原來的大地黃、環保綠識別系統，改為藍天、海洋、綠地意象，以保護地球為決心，形成全新的CIS識別系統。

威京集團主席沈慶京表示，未來十年是危急存亡的關鍵時刻，不能再容忍極端氣候的災害擴大而作為不夠。

沈慶京認為，無論生產、服務及房地產等各行各業的產業鏈，都面臨碳權、碳稅可能變動的成本提升及被斷鏈的重大威脅，等到2050年才達到淨零碳排，這種是過於樂觀的想法，不少人都知道單一棵樹吸碳量是不夠的，唯有積沙成塔，以吸碳抗暖來彌補節能減碳的不足，因此大家更應該一起努力。

陶朱隱園垂直綠化。圖／威京集團提供
陶朱隱園垂直綠化。圖／威京集團提供
陶朱隱園綠化外觀。圖／威京集團提供
陶朱隱園綠化外觀。圖／威京集團提供
陶朱隱園內部綠化設計。圖／威京集團提供
陶朱隱園內部綠化設計。圖／威京集團提供

沈慶京 豪宅

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